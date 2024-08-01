Украинские вузы получили на треть меньше заявлений от поступающих, чем в прошлом году (инфографика)
Впервые специальность "Психология" оказалась в лидерах. Больше всего заявлений было подано во Львовский национальный университет.
В среду, 31 июля, в Украине завершился прием заявлений для поступления на бакалавра на основе полного общего среднего образования и в целом в Единую государственную электронную базу по вопросам образования абитуриенты подали 712 817 заявлений на поступление. Об этом сообщает образовательный ресурс Education.ua.
По сравнению со вступительной кампанией прошлого года, в этом году количество потенциальных студентов оказалось меньше на 33% — 189 463 против 282 374 человек. Однако, как отмечается, вступительная кампания продлится до 31 октября вместе с возможностью провести дополнительный набор на контракт, поэтому, вероятно, данные 2024 года еще вырастут.
География подачи заявлений:
- Киев — 193 131 заявление.
- Львовская обл. — 85 738 заявлений.
- Харьковская обл. — 42 380 заявлений.
- Одесская обл. — 34 864 заявления.
- Днепропетровская обл. — 34 587 заявлений.
При этом, больше всего, 30 380 заявлений, было подано во Львовский национальный университет имени Ивана Франко. За ним с 29 459 заявлениями следует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. А на третьем месте оказался Национальный университет "Львовская политехника", который получил 28 045 заявлений.
К тому же впервые специальность "Психология" оказалась в лидерах — поступающие подали 47 672 заявления. На втором месте среди желающих учиться оказался "Менеджмент" с 46 402 заявлениями. Почетную третью строчку заняла специальность "Филология" с 43 198 заявлениями.
До 5 августа абитуриенты, которые предоставляли документы для поступления на образование уровня бакалавра и магистра медицины, узнают о результатах поступления на бюджет, а с 9 августа университеты будут обнародовать списки рекомендованных к зачислению на контракт.
Напомним, что в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского после сессии отчислили почти тысячу студентов.
Также Фокус писал, что студента второго курса львовского Государственного университета интеллектуальных технологий и связи осудили за уклонение от мобилизации.