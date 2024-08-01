Украинские вузы получили на треть меньше заявлений от поступающих, чем в прошлом году (инфографика)

Впервые специальность "Психология" оказалась в лидерах. Больше всего заявлений было подано во Львовский национальный университет.

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В среду, 31 июля, в Украине завершился прием заявлений для поступления на бакалавра на основе полного общего среднего образования и в целом в Единую государственную электронную базу по вопросам образования абитуриенты подали 712 817 заявлений на поступление. Об этом сообщает образовательный ресурс Education.ua.

По сравнению со вступительной кампанией прошлого года, в этом году количество потенциальных студентов оказалось меньше на 33% — 189 463 против 282 374 человек. Однако, как отмечается, вступительная кампания продлится до 31 октября вместе с возможностью провести дополнительный набор на контракт, поэтому, вероятно, данные 2024 года еще вырастут.

География подачи заявлений:

Киев — 193 131 заявление.

Львовская обл. — 85 738 заявлений.

Харьковская обл. — 42 380 заявлений.

Одесская обл. — 34 864 заявления.

Днепропетровская обл. — 34 587 заявлений.

При этом, больше всего, 30 380 заявлений, было подано во Львовский национальный университет имени Ивана Франко. За ним с 29 459 заявлениями следует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. А на третьем месте оказался Национальный университет "Львовская политехника", который получил 28 045 заявлений.

К тому же впервые специальность "Психология" оказалась в лидерах — поступающие подали 47 672 заявления. На втором месте среди желающих учиться оказался "Менеджмент" с 46 402 заявлениями. Почетную третью строчку заняла специальность "Филология" с 43 198 заявлениями.

До 5 августа абитуриенты, которые предоставляли документы для поступления на образование уровня бакалавра и магистра медицины, узнают о результатах поступления на бюджет, а с 9 августа университеты будут обнародовать списки рекомендованных к зачислению на контракт.

Напомним, что в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского после сессии отчислили почти тысячу студентов.

Также Фокус писал, что студента второго курса львовского Государственного университета интеллектуальных технологий и связи осудили за уклонение от мобилизации.