Студенты-контрактники смогут получить грант на обучение через "Дію": что нужно сделать

Сумма гранта будет зависеть от количества баллов, которые поступающие наберут во время национального мультимедийного теста по любым двум предметам.

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Студенты, которые учатся по контракту, уже в этом году смогут получить гранты на обучение через приложение "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В этом году поступающие впервые смогут получить государственный грант для оплаты контракта в университете — от 15 тысяч гривен и более ежегодно в течение обучения. Средства будут начислять через Дію, чтобы процесс был простым и понятным", — написал Федоров.

По его словам, таким образом Минцифры совместно с Министерством образования и науки Украины внедряют принцип "Деньги ходят за студентом".

Михаил Федоров отметил, что Правительство уже приняло постановление о реализации этого экспериментального проекта.

"Студенты, поступившие на бюджетную форму обучения, как и раньше, будут получать полное финансирование от государства", — уточнил Федоров.

Кто и как может получить грант на обучение

Рассчитывать на получение гранта могут абитуриенты, которые поступают на контрактную форму обучения и получили на национальном мультимедийном тесте не менее 150 баллов по любым двум предметам. В этом случае размер гранта составит 15 тысяч гривен.

Если поступающий набрал более 170 баллов на УМТ по двум предметам, то размер гранта будет 25 тысяч гривен в год.

Получить средства через приложение "Дія" можно будет по следующему алгоритму:

получаете уведомление о возможности получить грант в кабинете абитуриента; выбираете учебное заведение и программу, на которую хотите поступить; после того, как вас зачислили в вуз, подаете заявление о желании получить грант через кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Сроки подачи в этом году — с 5 сентября по 31 октября; получаете сообщение об одобрении гранта; оставляете заявление о получении гранта в "Дії"; средства поступают на специальный счет.

Система государственных грантов "Деньги ходят за студентом" Фото: Telegram / Михаил Федоров

Грант будет предоставляться ежегодно в течение всего обучения: 4 года — на бакалавриат, 6 лет — на медицинского магистра.

Система государственных грантов — это революционный шаг

Михаил Федоров считает, что система государственных грантов трансформирует подход к образованию как среди студентов, так и среди учебных заведений.

"Раньше при выборе специальности поступающий ориентировался на наличие бюджетных мест, ведь не всегда семья могла оплатить обучение на контракте. И даже если ребенок мечтал стать журналистом, шел учиться на маркетолога, ведь там прошел на бюджет. Грант — это свобода выбора специальности для ребенка", — отметил министр.

Он также пояснил, что для учебных заведений новая система будет стимулировать конкуренцию.

"Ведь больше студентов — больше бюджет. Это станет стимулом для улучшения условий обучения, профессионального развития преподавателей, создания дополнительной ценности для поступающих", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 15 июля литовский публичный вещатель LRT сообщил, что Литва больше не будет покрывать расходы на обучение украинских студентов.