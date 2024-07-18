Студенти-контрактники зможуть отримати грант на навчання через "Дію": що потрібно зробити

Сума гранту залежатиме від кількості балів, які вступники наберуть під час національного мультимедійного тесту з будь-яких двох предметів.

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Студенти, які навчаються за контрактом, вже цього року зможуть отримати гранти на навчання через застосунок "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті — від 15 тисяч гривень і більше щорічно протягом навчання. Кошти нараховуватимуть через Дію, щоб процес був простим та зрозумілим", — написав Федоров.

За його словами, так Мінцифри спільно з Міністерством освіти і науки України впроваджують принцип "Гроші ходять за студентом".

Михайло Федоров зазначив, що Уряд вже ухвалив постанову про реалізацію цього експериментального проєкту.

"Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави", — уточнив Федоров.

Хто та як може отримати грант на навчання

Розраховувати на отримання гранту можуть абітурієнти, які вступають на контрактну форму навчання та отримали на національному мультимедійному тесті не менше 150 балів з будь-яких двох предметів. У цьому випадку розмір гранту становитиме 15 тисяч гривень.

Якщо вступник набрав понад 170 балів на НМТ з двох предметів, то розмір гранту буде 25 тисяч гривень на рік.

Отримати кошти через застосунок "Дія" можна буде за таким алгоритмом:

отримуєте сповіщення про можливість здобути грант у кабінеті вступника;

вибираєте навчальний заклад та програму, на яку хочете вступити;

після того, як вас зарахували до ЗВО, подаєте заяву про бажання отримати грант через кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Терміни подачі цього року — з 5 вересня по 31 жовтня;

отримуєте повідомлення про схвалення гранту;

залишаєте заяву про отримання гранту в "Дії";

кошти надходять на спеціальний рахунок.

Система державних грантів "Гроші ходять за студентом" Фото: Telegram / Михайло Федоров

Грант надаватиметься щорічно протягом усього навчання: 4 роки — на бакалаврат, 6 років — на медичного магістра.

Система державних грантів — це революційний крок

Михайло Федоров вважає, що система державних грантів трансформує підхід до освіти як серед студентів, так і серед навчальних закладів.

"Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант — це свобода вибору спеціальності для дитини", — зазначив міністр.

Він також пояснив, що для навчальних закладів нова система стимулюватиме конкуренцію.

"Адже більше студентів — більший бюджет. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, 15 липня литовський публічний мовник LRT повідомив, що Литва більше не покриватиме витрати на навчання українських студентів.