Брак по видеосвязи: приложения "Дія" готовит украинцам нововведение (фото)

Благодаря технологиям в Украине будут жениться прямо в смартфонах: работник ЗАГСа по видеосвязи объявит все формальности, а документы можно подписать "Дія.Підписом". Услуга особенно актуальна для военных и пар, которые из-за войны живут на расстоянии.

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В приложении "Дія" появится новая услуга — брак по видеосвязи. Соответствующее постановление поддержало украинское правительство, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", — уточнил чиновник.

Женить по видеосвязи будет работник ЗАГСа, а документы засвидетельствуют "Дія.Підписом".

Минцифры обещает прорыв в сфере государственных услуг

"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в "Дії", — уверен Федоров.

Напомним, 15 февраля анонсировали 6 новых услуг доступных для граждан Украины, среди которых упоминалась услуга онлайн заявки на регистрацию брака.

Украинцы смогут быстро оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на портале "Дія". Специалисты втрое ускорили процесс подачи заявлений.