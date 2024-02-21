Субсидии в Украине: в ПФУ объяснили, как назначают льготы гражданам (инфографика)

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий введение моратория на прекращение предоставления услуг ЖКХ для некоторых бытовых потребителей. Его предлагают установить до отмены военного положения в стране.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, как применяют социальные нормативы при назначении субсидий при оплате коммунальных услуг. Об этом ПФУ информирует на своем официальном сайте.

В Пенсионном фонде назвали важный нюанс — при начислении какой именно услуги применяются социальные нормативы.

Субсидия для домов со смешанной системой отопления

Как сообщили в ПФУ, речь идет о многоквартирных жилых домах, которые отапливаются одновременно тепловой и электрической энергией. В такой ситуации социальные нормативы применяются при назначении субсидий не так, как обычно.

Например, если в таком доме потребителям, имеющим автономные системы отопления, начисляют плату за услугу теплоснабжения для отопления мест общего пользования, субсидию назначают сразу на два вида отопления:

тепловой энергией;

электрической энергией.

В иных случаях при расчете субсидии применяются социальные нормативы для отопления или теплоснабжения жилья только на одну коммунальную услугу по выбору потребителя. Такое правило зафиксировано в п. 7 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением правительства № 848 от 21 октября 1995 года.

Фото: ПФУ

Условия начисления субсидии

По информации ПФУ, сумму субсидии начисляют с учетом количества проживающих человек. Если живут не все, кто там прописан, субсидию рассчитывают на фактически живущих лиц на основании решения районной администрации, исполнительного органа городского или районного совета. Информацию о размере начисленной компенсации вносят в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Однако для того, чтобы получить субсидию, необходимо заполнить заявление и декларацию, где важно указать подробную информацию о себе и членах семьи, ее доходах и расходах. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда.

Нововведения в сфере ЖКХ

В Верховную Раду внесли проект закона, предусматривающего введение моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг для некоторых бытовых потребителей. Речь идет о законопроекте № 11015 от 16 февраля 2024 года. В частности, в случае неоплаты или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг предусматривается поддержка таких уязвимых категорий граждан:

лиц с инвалидностью;

неработающих граждан, получающих пенсию по возрасту;

малообеспеченных семей;

многодетных семей.

Мораторий на начисление, взыскание штрафов и прекращение предоставления коммунальных услуг этим категориям граждан предлагают установить до отмены военного положения в стране.

Кроме того, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество, стоимость останется неизменной.

А вот тарифы на воду в ряде городов могут вырасти уже с апреля нынешнего года.

Важно

Чем субсидия отличается от льготы: в ПФУ объяснили главные отличия

Напомним также, что в Украине продолжает действовать усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Это значит, что органы проводят сразу три этапа проверки.

Также Фокус рассказывал, на какие финансовые льготы имеют право участники боевых действий.