Субсидії в Україні: у ПФУ пояснили, як призначають пільги громадянам (інфографіка)

До Верховної Ради внесли законопроєкт, що передбачає введення мораторію на припинення надання послуг ЖКГ для деяких побутових споживачів. Його пропонують встановити до скасування воєнного стану в країні.

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, як застосовують соціальні нормативи під час призначення субсидій при оплаті комунальних послуг. Про це ПФУ інформує на своєму офіційному сайті.

У Пенсійному фонді назвали важливий нюанс — при нарахуванні якої саме послуги застосовуються соціальні нормативи.

Субсидія для будинків зі змішаною системою опалення

Як повідомили в ПФУ, йдеться про багатоквартирні житлові будинки, які опалюються одночасно тепловою та електричною енергією. У такій ситуації соціальні нормативи застосовуються при призначенні субсидій не так, як зазвичай.

Наприклад, якщо в такому будинку споживачам, які мають автономні системи опалення, нараховують плату за послугу теплопостачання для опалення місць загального користування, субсидію призначають одразу на два види опалення:

тепловою енергією;

електричною енергією.

В інших випадках під час розрахунку субсидії застосовуються соціальні нормативи для опалення або теплопостачання житла тільки на одну комунальну послугу за вибором споживача. Таке правило зафіксовано в п. 7 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою уряду № 848 від 21 жовтня 1995 року.

Фото: ПФУ

Умови нарахування субсидії

За інформацією ПФУ, суму субсидії нараховують з урахуванням кількості осіб, які проживають. Якщо мешкають не всі, хто там прописаний, субсидію розраховують на осіб, які фактично живуть, на підставі рішення районної адміністрації, виконавчого органу міської або районної ради. Інформацію про розмір нарахованої компенсації вносять до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Однак для того, щоб отримати субсидію, необхідно заповнити заяву та декларацію, де важливо вказати детальну інформацію про себе та членів сім'ї, їхні доходи та витрати. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду.

Нововведення у сфері ЖКГ

До Верховної Ради внесли проєкт закону, який передбачає введення мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг для деяких побутових споживачів. Йдеться про законопроєкт № 11015 від 16 лютого 2024 року. Зокрема, у разі неоплати або неповної оплати житлово-комунальних послуг передбачається підтримка таких вразливих категорій громадян:

осіб з інвалідністю;

непрацюючих громадян, які отримують пенсію за віком;

малозабезпечених сімей;

багатодітних сімей.

Мораторій на нарахування, стягнення штрафів і припинення надання комунальних послуг цим категоріям громадян пропонують встановити до скасування воєнного стану в країні.

Крім того, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж навколо можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінною.

А ось тарифи на воду в низці міст можуть зрости вже з квітня нинішнього року.

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Нагадаємо також, що в Україні продовжує діяти посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Це означає, що органи проводять одразу три етапи перевірки.

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