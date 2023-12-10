Соціальний захист: на які фінансові пільги мають право учасники бойових дій

За інформацією юристів, учасники бойових дій можуть розраховувати на низку пільг фінансового характеру, зокрема на сплату податків, зборів, мита та інших платежів.

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Держава намагається підтримувати та допомагати військовослужбовцям, які захищають Україну. Для учасників бойових дій (УБД) передбачено низку пільг, зокрема і фінансових, повідомляється на вебсайті "Безоплатна юридична допомога".

Які фінансові пільги мають УБД

Учасники бойових дій, як передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мають право на:

знижку у 75 % на паливо, якщо проживає у будинку, що не має центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом. Також УБД має право на отримання безоплатно електронного квитка.

особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

додаткові фінансові пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років;

абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

щорічна разова грошова допомога.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Раніше, 19 вересня, Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в опрацюванні безлічі заявок від військових і їхніх близьких на отримання статусу або пільг.