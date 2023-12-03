Знижка на оплату комуналки від 75% до 100%: хто може отримати пільгу
За інформацією юристів, учасники бойових дій та члени їх сімей можуть отримати знижку не тільки на оплату комунальних послуг, а й на користування житлом.
Певні категорії громадян зможуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Наша держава намагається підтримувати та допомагати тим героям, які захищають нашу країну. Для учасників бойових дій (УБД) передбачено низку пільг, які поширюються і на членів їхніх сімей, повідомляється на вебсайті "Безоплатна юридична допомога".
Які пільги мають УБД та члени сім’ї
Члени сім’ї можуть отримати знижку на комунальні послуги:
- учасника бойових дій – 75%;
- УБД з інвалідністю – 100%.
Крім того, учасники бойових дій та члени їх сімей можуть отримати знижку на користування житлом у розмірі 75%. Однак юристи зазначають, що знижки надаються не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.
На які ще пільги мають право УБД
Так особи, які є учасниками бойових дій, мають право на:
- знижку у 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом. Мають право на отримання безоплатно електронного квитка;
- особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.
Крім того, відповідно до закону №2011-12 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", члени сімей чинних військовослужбовців можуть отримати такі пільги:
- відпочинок дітей у дитячих оздоровчих таборах;
- перехід на бюджетну форму навчання під час здобуття освіти за денною формою навчання;
- право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках;
- першочергові місця в школах і дитсадках за місцем проживання;
- соціальну стипендію за відсутності академічної заборгованості.
Хто вважається членом сім’ї учасника бойових дій
Згідно із роз’ясненням Головного управління ДПС у Львівській області, до членів сім’ї УБД належать:
- батьки (якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав);
- дід та баба (якщо батьки померли);
- інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге);
- малолітні та/або неповнолітні діти;
- повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років;
- повнолітні діти, які не мають своїх сімей;
- повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.
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