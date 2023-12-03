Знижка на оплату комуналки від 75% до 100%: хто може отримати пільгу

За інформацією юристів, учасники бойових дій та члени їх сімей можуть отримати знижку не тільки на оплату комунальних послуг, а й на користування житлом.

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Певні категорії громадян зможуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Наша держава намагається підтримувати та допомагати тим героям, які захищають нашу країну. Для учасників бойових дій (УБД) передбачено низку пільг, які поширюються і на членів їхніх сімей, повідомляється на вебсайті "Безоплатна юридична допомога".

Які пільги мають УБД та члени сім’ї

Члени сім’ї можуть отримати знижку на комунальні послуги:

учасника бойових дій – 75%;

УБД з інвалідністю – 100%.

Крім того, учасники бойових дій та члени їх сімей можуть отримати знижку на користування житлом у розмірі 75%. Однак юристи зазначають, що знижки надаються не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

На які ще пільги мають право УБД

Так особи, які є учасниками бойових дій, мають право на:

знижку у 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом. Мають право на отримання безоплатно електронного квитка;

особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Крім того, відповідно до закону №2011-12 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", члени сімей чинних військовослужбовців можуть отримати такі пільги:

відпочинок дітей у дитячих оздоровчих таборах;

перехід на бюджетну форму навчання під час здобуття освіти за денною формою навчання;

право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках;

першочергові місця в школах і дитсадках за місцем проживання;

соціальну стипендію за відсутності академічної заборгованості.

Хто вважається членом сім’ї учасника бойових дій

Згідно із роз’ясненням Головного управління ДПС у Львівській області, до членів сім’ї УБД належать:

батьки (якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав);

дід та баба (якщо батьки померли);

інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге);

малолітні та/або неповнолітні діти;

повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років;

повнолітні діти, які не мають своїх сімей;

повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.

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