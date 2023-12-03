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Экономика Российско-украинская война

Скидка на оплату коммуналки от 75% до 100%: кто может получить льготу

украинский военный, военный билет
Фото: Depositphotos.com | На какие льготы имеют право УБД

По информации юристов, участники боевых действий и члены их семей могут получить скидку не только на оплату коммунальных услуг, но и на пользование жильем.

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Определенные категории граждан смогут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Наше государство старается поддерживать и помогать тем героям, которые защищают нашу страну. Для участников боевых действий (УБД) предусмотрен ряд льгот, которые распространяются и на членов их семей, сообщается на веб-сайте "Бесплатная юридическая помощь".

Какие льготы имеют УБД и члены семьи

Члены семьи могут получить скидку на коммунальные услуги:

  • участника боевых действий — 75%;
  • УБД с инвалидностью — 100%.

Кроме того, участники боевых действий и члены их семей могут получить скидку на пользование жильем в размере 75%. Однако юристы отмечают, что скидки предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

На какие еще льготы имеют право УБД

Так лица, которые являются участниками боевых действий, имеют право на:

  • скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом. Имеют право на получение бесплатно электронного билета;
  • лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 % средней заработной платы независимо от стажа работы.

Кроме того, согласно закону №2011-12 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", члены семей действующих военнослужащих могут получить следующие льготы:

  • отдых детей в детских оздоровительных лагерях;
  • переход на бюджетную форму обучения при получении образования на дневной форме обучения;
  • право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;
  • первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства;
  • социальную стипендию при отсутствии академической задолженности.

Кто считается членом семьи участника боевых действий

Согласно разъяснению Главного управления ГНС во Львовской области, к членам семьи УБД относятся:

  • родители (если они до достижения лицом совершеннолетия не были лишены в отношении него родительских прав);
  • дед и бабка (если родители умерли);
  • другой из супругов (если он (она) не женились во второй раз);
  • малолетние и/или несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, до окончания ими учебных заведений, но не более чем до достижения 23 лет;
  • совершеннолетние дети, не имеющие своих семей;
  • совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.