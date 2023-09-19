Статус участника боевых действий: стало известно, как получить льготы военным

Законопроект № 1006 предусматривает сдачу старых военно-учетных документов, верификацию данных о мужчинах из 16 баз данных и оформление необходимых заявлений о статусе через электронный кабинет.

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В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот. В настоящее время депутаты предлагают внести изменения в законодательство, которые предусматривают внедрение онлайн воинского учета и автоматическое предоставление статуса УБД и других привилегий через личный кабинет военнообязанного. Об этом говорится в законопроекте № 10062.

Украинские депутаты предлагают перевести весь процесс воинского учета в онлайн-режим, собирать более полную информацию о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет и предоставлять статус УБД, инвалидности, связанной с военными действиями, а также статус родственников погибших онлайн.

Законопроект № 10062, который предусматривает сдачу старых военно-учетных документов, верификацию данных о мужчинах из 16 баз данных и оформление необходимых заявлений о статусе через электронный кабинет.

Авторы определили для себя следующие задачи, которые должен улучшить проект:

информационное взаимодействие между государственными реестрами в связи с приобретением статуса участника боевых действий;

установление возможности граждан Украины подать заявление (обращение) в бумажной или электронной форме в соответствии с Законом Украины Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг, и, в частности, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг и / или Единого государственного реестра ветеранов войны в соответствующие государственные органы для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

установление особенностей получения статуса участника боевых действий во время действия военного положения на основании справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, оформленной в электронном виде.

Для воплощения этого, изменения предлагают в закон о реестре призывников и закон о ветеранах.

Статус УБД, лица с инвалидностью или родственников погибшего онлайн

После того как все военнообязанные будут зарегистрированы в реестре,процесс получения статуса УБД должен начаться в течение пяти дней с момента выполнения боевого приказа. Авторизованные представители военных частей начнут самостоятельно составлять Справку о непосредственном участии в боевых действиях и внесут информацию о подтверждении такого участия в событиях, необходимых для защиты Украины, обеспечения безопасности граждан и национальных интересов страны в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Они также будут вносить заявки через реестр.

Один экземпляр Справки о непосредственном участии в боевых действиях в бумажной форме предоставляется военнослужащему.

Статус участника боевых действий приобретается автоматически после формирования выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кода, штрих-кода, цифрового кода) с применением средств Реестра в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Если невозможно предоставить вышеупомянутую информацию в электронном виде, то Справка о непосредственном участии в боевых действиях должна быть представлена в письменной форме в тот же установленный срок перед комиссией по рассмотрению материалов для признания участниками боевых действий, согласно процедуре, установленной Кабинетом Министров Украины.

В таком же порядке статус участника боевых действий приобретают лица:

находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе за пределами Украины, или находятся в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с ранением, контузией, увечьем связанных с выполнением боевых задач при ведении боевых действий;

которые во время выполнения боевых задач непосредственно в районах ведения боевых действий захвачены в плен (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют.

Лица, которые получили инвалидность из-за военных действий (или их представители) и члены семей военных, погибших, пропавших без вести или умерших из-за ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в ходе антитеррористической операции (АТО) или при защите Украины от агрессии со стороны Российской Федерации, имеют право подать заявление в письменной или электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія" или Реестр ветеранов. Заявление должно содержать необходимую информацию для установления статуса лица с инвалидностью, вызванной военными действиями, а также статуса родственника погибшего. Приложенные копии соответствующих документов должны быть заверены подписью заявителя.

При наличии всех данных о военном в Реестре, такое действие можно будет осуществлять онлайн.

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста

Законодательство предусматривает создание онлайн-доступа для получения услуг по статусу и льгот для ветеранов.

Электронный кабинет — программный интерфейс Реестра предназначен для отображения сведений о призывнике, военнообязанного, резервиста, содержащихся в Реестре.

Порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень сведений, которые отображаются, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра.

Авторы законопроекта предлагают добавить к принципам ведения Реестра идентификацию всех лиц, которые должны быть в реестре и переоформление учетных документов согласно данным Реестра:

идентификацию призывников, военнообязанных и резервистов, оформление, выдачу, обмен, пересылку, изъятие, возвращение государству и признание недействительными документов воинского учета граждан Украины;

оформление документов воинского учета граждан Украины с использованием средств Реестра.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что шахтерам, которых мобилизовали в ряды ВСУ во время особого периода, засчитается период службы в шахтерский стаж, в результате чего человек получит право на льготную пенсию. Однако период военной службы не должен превышать продолжительности льготной работы.

В июле главный юрист Левобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Лариса Вербило отметила, что размер пенсионных выплат военных, которые пошли служить во время войны, может измениться. Размер пенсий может измениться не всегда в выгодную для военного сторону.