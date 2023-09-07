Лица со статусом УБД имеют право на надбавку к пенсии: назван размер

Участники боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, то есть 523,25 гривны. Она устанавливается независимо от основного вида пенсии.

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Лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Отметили, что участники боевых действий могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

В 2023 году размер прожиточного минимума составляет 2093 гривны, тогда военные со статусом участника боевых действий на пенсии могут получить надбавку в 523,25 гривны. Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", такая доплата устанавливается независимо от основного вида пенсии.

Кроме этого, согласно постановлению Кабинета министров "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года), общий размер пенсии участника боевых действий с учетом всех надбавок не может быть ниже 210% прожиточного минимума — 4395,30 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что шахтерам, которых мобилизовали в ряды ВСУ во время особого периода, засчитается период службы в шахтерский стаж, в результате чего человек получит право на льготную пенсию. Однако период военной службы не должен превышать продолжительности льготной работы.

В июле главный юрист Левобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Лариса Вербило отметила, что размер пенсионных выплат военных, которые пошли служить во время войны, может измениться. Размер пенсий может измениться не всегда в выгодную для военного сторону.

Кроме этого, определенные категории украинцев, которые имеют льготы, могут выйти на пенсию гораздо раньше или получить дополнительные выплаты. В частности, право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют украинцы, которые работали в особо вредных и особо тяжелых условиях или на других должностях с вредными и тяжелыми условиями труда и в отдельных отраслях производства.