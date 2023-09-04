Зачислят ли шахтерам службу в армии в стаж: в ПФУ объяснили

Некоторые украинцы, которых призвали на воинскую службу, могут рассчитывать на зачисление стажа для назначения пенсии на льготных условиях. Однако для этого нужно соответствовать нескольким параметрам.

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Украинцы, если трудились на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, могут оформить себе пенсию по возрасту на льготных условиях. При этом, если гражданин работал шахтером, но его мобилизовали в армию во время особого периода — это засчитается в шахтерский стаж и человек получит право на льготную пенсию. Как рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), период военной службы не должен превышать продолжительности льготной работы.

Так, в госструктуре отметили, что период работы на шахте в течение полного рабочего дня в особо вредных или тяжелых условиях подтверждается справкой о льготном характере работы. Этот документ можно получить на предприятии.

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Также льготный стаж можно подтвердить в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного социального страхования. Этот вариант используется, если предприятие продолжает деятельность на временно оккупированной территории или территории, где ведутся боевые действия.

Кто еще из украинцев может досрочно выйти на пенсию

По информации ПФУ, таким правом могут воспользоваться граждане с особым статусом. Например:

участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей;

лица, которым на время увольнения из-за сокращения штата или по состоянию здоровья осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;

из-за сокращения штата или по состоянию здоровья осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста; участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что Украина систематически повышает требования к минимальному страховому стажу для получения пенсии в возрасте 60 лет. Например, в 2023 году гражданам понадобится 30 лет страхового стажа, чтобы вовремя получить пенсию. Однако, с каждым годом этот период увеличивается, и к 2028 году минимальный требуемый стаж составит уже 35 лет.

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Ранее в ПФУ объяснили, почему некоторых граждан могут оставить без пенсионных выплат. Так, государство может отменить пенсии, если выплаты гражданам осуществлялись на основании фальшивых документов или получатель определенное время проживал за границей.

Также в Фонде рассказали, кто из пенсионеров в возрасте 70 лет имеет право на получение дополнительных 300 гривен к пенсии.