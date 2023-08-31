Пенсии должны вырасти: как в правительстве планируют повысить выплаты в Украине

Чтобы увеличить процент от заработка, который человек будет получать на заслуженном отдыхе, нужно провести пенсионную реформу. В частности, ввести обязательные пенсионные накопления. Соответствующий законопроект есть в Раде, однако депутаты его до сих пор не проголосовали.

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По нынешней солидарной системе большинство пенсионеров получает выплаты, которые не способны перекрыть их расходы. Вместе с тем, индексация, к сожалению, не позволяет обеспечить покупательную способность пенсий. Об этом пишет Фокус в новой статье "Справедливости здесь не место. Какие изменения ожидают пенсионную систему и вырастут ли выплаты".

В интервью для Укринформа министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала, что правительство намерено ввести второй уровень пенсионной системы — обязательное пенсионное накопление. По словам Оксаны Жолнович, реформа позволит увеличить процент от заработка, который человек будет получать на заслуженном отдыхе.

В случае накопления 35 лет стажа, пенсия составляет 40% от заработка Фото: Из открытых источников

"Если говорить о солидарной пенсии, — говорит министр, — она должна покрывать определенный процент заработка, который человек получал в течение жизни, для поддержания того уровня, к которому этот человек привык. Во всех странах этот уровень покрытия измеряется в процентах. Это стандарт. Если ты проработал 30-35 лет, то 40% от твоего среднего уровня заработка должен получать и на пенсии. Мы сейчас прорабатываем даже больший процент, чтобы солидарная и накопительная части превышали 40% заработка".

Оксана Жолнович заверила, что уже до конца года должен быть конкретный результат по пенсионной реформе.

Что предусматривает законопроект 9212

Законопроект № 9212 о накопительном пенсионном обеспечении зарегистрировали в апреле этого года. Это уже третья редакция документа, который внедряет второй уровень пенсионной системы.

Он предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих до достижения ими 55-летия и обязательную уплату работодателями взносов в пользу таких наемных работников.

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Согласно законопроекту, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работника — в первый год внедрения;

1,5% — в следующий;

2% — в третий год.

При этом размер единого социального взноса, который уплачивается работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав единого социального взноса. Согласно документу, государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета.

Законопроект 9212 предусматривает, что ЕСВ, который уплачивает работодатель, останется неизменным

"По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Фондового рынка нет: актуальна ли пенсионная реформа

В Раде нет альтернативного проекта закона о втором уровне пенсионного обеспечения. Он должен был быть внесен не позднее, чем в 14-дневный срок после регистрации первого законопроекта. Очевидно, задержка с рассмотрением связана не с дискуссией о параметрах второго уровня, а с готовностью фондового рынка. Последний нужен для того, чтобы накопленные деньги, которые не будут направлены в Пенсионный фонд и не будут потрачены на выплаты нынешним пенсионерам, инвестировать для сохранения денег от инфляции.

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"У нас нет фондового рынка, некуда вкладывать деньги. А мы должны людям, которых заставим вкладывать деньги на второй уровень (пенсионной системы), гарантировать безопасность этих денег", — отметила Александра Бетлий, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов в накопительную пенсию может быть увеличен

Татьяна Сальникова, советник Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, другого мнения. Она убеждена: законопроект даст толчок запуску реформы, а фондовый рынок будет следующим этапом.

Некоторые эксперты считают, что накопительные пенсии не стоит внедрять из-за отсутствия фондового рынка

"Депутаты должны определиться с законопроектом. Затем можно разрабатывать дополнительную нормативную базу. Вопрос надежности инвестиций должен разрабатывать регулятор, а требования к инвестированию есть и в законодательстве о негосударственном пенсионном обеспечении, и в этом законопроекте 9212. Инструментов ограниченное количество в стране, но это не вопрос закона. Они должны создаваться практикой", — отметила она.

Напомним, в сентябре 2023 года в Украине не предусмотрено повышение размеров пенсий. Однако определенные группы граждан имеют шанс на получение дополнительных денежных выплат от ООН, а также возрастных надбавок.

Также Фокус писал, что украинцев, которые выехали за границу и не получали пенсию в Украине в течение полугода, могут лишить выплат. Для того, чтобы восстановить пенсионную выплату, гражданам необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.