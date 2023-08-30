Пенсии в Украине: кому в сентябре положены дополнительные выплаты

В этом году размеры пенсионных выплат для большинства граждан Украины останутся неизменными, за исключением определенных групп.

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Сентябрь 2023 года в Украине не предусматривает повышение размеров пенсий, однако определенные группы граждан имеют шанс на получение дополнительных денежных выплат от ООН, а также возрастных надбавок. Об этом пишет "Апостроф".

В текущем году не предусмотрены изменения в размерах пенсионных выплат для большинства украинцев, за исключением определенных категорий. В частности, дополнительные выплаты будут доступны гражданам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет:

пенсионеры, достигшие 80 лет и старше, получат дополнительные выплаты в размере 570 гривен сверх основной пенсии;

граждане в возрасте 75-80 лет будут иметь право на дополнительные надбавки в размере 456 гривен;

пенсионеры от 70 до 75 лет получат возрастные доплаты в размере 300 гривен.

Также стоит отметить, что в сентябре ООН осуществит дополнительные выплаты пенсионерам, проживающим в районах, прилегающих к линии фронта. Хотя финансирование осуществляется международной организацией, не все пенсионеры будут иметь право на эти выплаты.

Получатели дополнительных денежных средств должны соответствовать следующим критериям:

быть внутренне перемещенным лицом и проживать в зонах активных или возможных боевых действий.

получать пенсию, размер которой не превышает 3 тыс. гривен;

не получать никаких дополнительных выплат от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Заявки на получение дополнительных выплат можно подавать на веб-платформе "єДопомога".

Размер доплаты будет определяться как разница между 3 тыс. гривен и размером основной пенсии, но не менее 100 гривен. Например, если пенсия составляет 2,4 тыс. гривен, доплата будет составлять 600 гривен.

Кроме того, правительство продлило сроки для идентификации получателей пенсий и социальных выплат в "Ощадбанке" до конца текущего года. Эта мера затрагивает переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект, который предполагает аннуляцию пенсии у граждан, которые не прошли верификацию, либо не осуществляли финансовые операции в течение полугода.