Пенсії мають зрости: як в уряді планують підвищити виплати в Україні

Щоб збільшити відсоток від заробітку, який людина отримуватиме на заслуженому відпочинку, потрібно провести пенсійну реформу. Зокрема, запровадити обов’язкові пенсійні накопичення. Відповідний законопроєкт є в Раді, однак депутати його досі не проголосували.

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За нинішньою солідарною системою більшість пенсіонерів отримує виплати, які не здатні перекрити їх витрати. Разом з тим індексація, на жаль, не дозволяє забезпечити купівельну спроможність пенсій. Про це пише Фокус у новій статті "Справедливості тут не місце. Які зміни очікують на пенсійну систему та чи зростуть виплати".

В інтерв’ю для Укрінформу міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, що уряд має намір запровадити другий рівень пенсійної системи — обов’язкове пенсійне накопичення. За словами Оксани Жолнович, реформа дозволить збільшити відсоток від заробітку, який людина отримуватиме на заслуженому відпочинку.

У разі накопичення 35 років стажу, пенсія становить 40% від заробітку Фото: З відкритих джерел

"Якщо говорити про солідарну пенсію, — каже міністерка, — вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала упродовж життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. У всіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30-35 років, то 40% від твого середнього рівня заробітку маєш отримувати й на пенсії. Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна і накопичувальна частини перевищували 40% заробітку".

Оксана Жолнович запевнила, що вже до кінця року має бути конкретний результат щодо пенсійної реформи.

Що передбачає законопроєкт 9212

Законопроєкт № 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення зареєстрували в квітні цього року. Це вже третя редакція документа, який впроваджує другий рівень пенсійної системи.

Він передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих до досягнення ними 55-річчя та обов’язкову сплату роботодавцями внесків на користь таких найманих працівників.

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Відповідно до законопроєкту, роботодавці сплачуватимуть:

1% від розміру заробітної плати працівника — у перший рік впровадження;

1,5% — у наступний;

2% — у третій рік.

При цьому розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску. Згідно з документом, держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету.

Законопроєкт 9212 передбачає, що ЄСВ, який сплачує роботодавець, залишиться незмінним

"За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці", — сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

Фондового ринку немає: чи на часі пенсійна реформа

У Раді немає альтернативного проєкту закону щодо другого рівня пенсійного забезпечення. Він мав бути внесений не пізніше, ніж у 14-денний строк після реєстрації першого законопроєкту. Очевидно, затримка з розглядом пов’язана не з дискусією щодо параметрів другого рівня, а з готовністю фондового ринку. Останній потрібен для того, щоб накопичені гроші, які не будуть направлені в Пенсійний фонд і не будуть витрачені на виплати нинішнім пенсіонерам, інвестувати для збереження грошей від інфляції.

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"У нас немає фондового ринку, нікуди вкладати гроші. А ми маємо людям, яких змусимо вкладати гроші на другий рівень (пенсійної системи), гарантувати безпеку цих грошей", — зауважила Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків до накопичувальної пенсії може бути збільшено

Тетяна Сальнікова, радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, іншої думки. Вона переконана: законопроєкт дасть поштовх запуску реформи, а фондовий ринок буде наступним етапом.

Деякі експерти вважають, що накопичувальні пенсії не варто впроваджувати через відсутність фондового ринку

"Депутати мають визначитися з законопроєктом. Потім можна розробляти додаткову нормативну базу. Питання надійності інвестицій має розробляти регулятор, а вимоги до інвестування є і в законодавстві про недержавне пенсійне забезпечення, і в цьому законопроекті 9212. Інструментів обмежена кількість у країні, але це не питання закону. Вони мають створюватися практикою", — зауважила вона.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в Україні не передбачено підвищення розмірів пенсій. Однак певні групи громадян мають шанс на отримання додаткових грошових виплат від ООН, а також вікових надбавок.

Також Фокус писав, що українців, які виїхали за кордон і не отримували пенсію в Україні протягом півроку, можуть позбавити виплат. Для того, щоб відновити пенсійну виплату, громадянам необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пред'явити документ, що посвідчує особу.