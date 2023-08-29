Українці за кордоном можуть втратити пенсії: у ПФУ пояснили, як зберегти виплати

Для того, щоб відновити пенсійну виплату, громадянам необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пред'явити документ, що засвідчить їхню особу. Також документи можна надіслати поштою.

Related video

У Пенсійному фонді пояснили, як українцям, які виїхали за кордон і не отримували пенсію в Україні протягом півроку, зберегти за собою пенсійні виплати. Для цього в держструктурі розглянули випадок українки, яка зараз мешкає в Польщі, а в мирний час пенсію їй приносив листоноша в Маріуполі.

Так, у пресслужбі ПФУ зазначають, що для того, щоб відновити пенсійну виплату, громадянам необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Важливо

Українцям перерахують розмір пенсій у 2024 році: кому додадуть 2 600 гривень

Водночас українці, які тимчасово проживають за кордоном і отримали там тимчасовий захист або статус біженця, можуть надіслати заяву про відновлення виплати пенсії з необхідними документами поштою до територіального органу Пенсійного фонду України.

До заяви потрібно додати:

копію паспорта;

документи про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування особи за кордоном (з перекладом);

оригінал документа для посвідчення того факту, що людина жива.

Крім того, копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом/консульською установою або нотаріально.

Важливо

Виплата пенсій в Україні: змінили паспорт — негайно повідомте ПФУ

Знову отримувати виплати можна буде на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) у Польщі, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ "Укрпошта" заяву в паперовій або електронній формі.

"До того ж, якщо між Україною та країною вашого тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії в цю країну, звернувшись, зокрема, до Установи соціального страхування Польщі (ZUS)", — зазначають у ПФУ.

До слова, раніше в Пенсійному фонді розповіли, кому в Україні виплачують найбільші пенсії. Також нагадаємо, що в Україні діє програма додаткових виплат до пенсій для літніх людей, згідно з якою пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць.