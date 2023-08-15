Отримають не всі: кому з українців не належать надбавки до пенсій

Головна причина для відсутності доплати — пенсія понад 10 340 грн. У такому разі не виплачуються жодні "вікові" надбавки.

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Уже протягом року діє програма додаткових виплат до пенсій для літніх людей, згідно з якою пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць. Проте, не всі особи цього віку можуть скористатися цією додатковою фінансовою підтримкою. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Фахівці зазначають, що основною причиною відсутності доплати є отримання пенсії в розмірі понад 10 340 гривень. У цій ситуації також не здійснюється виплата жодних "вікових" надбавок, включно з доплатою в розмірі 400 гривень для осіб, старших за 75 років, і доплатою в розмірі 500 гривень для осіб, старших за 80 років.

Додатково слід зазначити, що через встановлений порядок виплати пенсій, який здійснюється з 4 до 25 числа кожного місяця, а розрахунки для виплати проводяться наприкінці попереднього місяця, деякі "нові" 70-річні пенсіонери можуть залишитися без додаткових 300 гривень, оскільки вони не встигають потрапити в цей цикл розрахунків і виплат.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 22 вересня, то він не отримає повну доплату за вересень. Однак, починаючи з жовтня, йому виплачуватимуть додаткові 300 гривень відповідно до програми.

"Якщо пенсія такої особи менша за 10 340 грн і їй виповнилося 70 років, то надбавку в сумі 300 гривень вона обов'язково отримуватиме. Просто в перший місяць після досягнення 70-річчя ця доплата сплачується з числа, коли особа відсвяткувала день народження", — пояснили фахівці.

Нагадуємо, для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року, але певні громадяни додаткових грошей взагалі не отримали.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні, водночас розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.