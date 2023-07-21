Індексація пенсій в Україні: підвищені виплати в серпні отримають не всі
Українці отримали надбавки до пенсії на суми від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення склав від 400-700 гривень.
У зв'язку з індексацією деякі українці отримають підвищену пенсію в серпні. Про те, кого торкнулося підвищення виплат пише "РБК Україна".
Повідомляється, що індексація пенсій в Україні стартувала в березні та тривала три місяці. За підсумком частина українців отримали надбавки до пенсійних виплат на суми від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення становив від 400-700 гривень.
Як зазначають журналісти, цього року підвищень пенсій більше не планується. Ті українці, яких торкнулася індексація, отримають перераховані виплати вже в серпні. Йдеться про такі категорії громадян:
- держслужбовці;
- працівники місцевого самоврядування;
- нардепи;
- науковці;
- пенсіонери, які працюють;
- постраждалі через аварію на ЧАЕС;
- звільнені з військової служби (збільшили виплати по інвалідності).
Деяких українців підвищення пенсій обійшло стороною. До них належать:
- працюючі пенсіонери з невеликим страховим стажем і розрахунковим розміром пенсії менше ніж 2 100 гривень;
- ексспівробітники прокуратури;
- пенсіонери, які отримують понад 20 930 гривень;
- одержувачі щомісячного довічного грошового утримання.
Нагадаємо, українцям розповіли, які документи потрібні для оформлення гідної пенсії. Для отримання пенсійних виплат потрібно подати заяву і цілий пакет документів до Пенсійного фонду, проте є низка нюансів.
Ми також писали про те, в Україні деякі пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну грошову допомогу. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, що дорівнює 837 гривням.
Ще ми повідомляли, що пенсіонери в Україні в певних випадках можуть позбутися від 20% до 50% від виплати. У разі, якщо є рішення судових інстанцій або інші відповідні документи, цього не станеться.