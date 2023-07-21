Індексація пенсій в Україні: підвищені виплати в серпні отримають не всі

Українці отримали надбавки до пенсії на суми від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення склав від 400-700 гривень.

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У зв'язку з індексацією деякі українці отримають підвищену пенсію в серпні. Про те, кого торкнулося підвищення виплат пише "РБК Україна".

Повідомляється, що індексація пенсій в Україні стартувала в березні та тривала три місяці. За підсумком частина українців отримали надбавки до пенсійних виплат на суми від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення становив від 400-700 гривень.

Як зазначають журналісти, цього року підвищень пенсій більше не планується. Ті українці, яких торкнулася індексація, отримають перераховані виплати вже в серпні. Йдеться про такі категорії громадян:

держслужбовці;

працівники місцевого самоврядування;

нардепи;

науковці;

пенсіонери, які працюють;

постраждалі через аварію на ЧАЕС;

звільнені з військової служби (збільшили виплати по інвалідності).

Деяких українців підвищення пенсій обійшло стороною. До них належать:

працюючі пенсіонери з невеликим страховим стажем і розрахунковим розміром пенсії менше ніж 2 100 гривень;

ексспівробітники прокуратури;

пенсіонери, які отримують понад 20 930 гривень;

одержувачі щомісячного довічного грошового утримання.

Нагадаємо, українцям розповіли, які документи потрібні для оформлення гідної пенсії. Для отримання пенсійних виплат потрібно подати заяву і цілий пакет документів до Пенсійного фонду, проте є низка нюансів.

Ми також писали про те, в Україні деякі пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну грошову допомогу. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, що дорівнює 837 гривням.

Ще ми повідомляли, що пенсіонери в Україні в певних випадках можуть позбутися від 20% до 50% від виплати. У разі, якщо є рішення судових інстанцій або інші відповідні документи, цього не станеться.