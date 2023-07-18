Пенсії в Україні: у кого з пенсіонерів можуть забрати до половини виплат

Пенсіонер в Україні може втратити частину суми навіть у тому разі, якщо не сповістить ПФУ стосовно відновлення трудової або бізнесової діяльності.

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Пенсіонери в Україні у певних випадках можуть залишитися від 20% до 50% від виплати. Положення закону України "Про виконавче провадження" регулює питання.

У разі, якщо є рішення судових інстанцій або інші відповідні документи, цього не відбудеться. У певних випадках Пенсійний фонд України може позбавити 50% пенсії, зокрема у таких:

на відшкодування збитків від розкрадання майна організацій та підприємств;

на утримання членів сім'ї (аліменти);

на відшкодування відповідних збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законодавством випадках.

Також в інших випадках українців можуть позбавити й меншої суми – до 20% виплат. Окрім того, пенсіонер лишиться без частини коштів, якщо не сповістить ПФУ стосовно відновлення трудової або бізнесової діяльності. Це потрібно зробити протягом 10 днів.

У разі, якщо пенсіонер відмовиться від добровільного повернення переплати, з його наступних пенсій можуть вирахувати до 20% від суми. І ці кошти повернуться до бюджету.

Нагадаємо, 26 червня Пенсійний фонд України повідомив, що певних громадян можуть позбавити пенсії. Українці, які й надалі продовжують працювати або мають статус ФОП, зобов'язані повідомити державу про це. В іншому разі існує ризик втрати пенсії, і кошти, отримані як виплати, доведеться повернути до бюджету. Органи ПФУ повинні отримати усю інформацію від пенсіонерів стосовно факту початку трудової діяльності, а також й про припинення реєстрації підприємницької діяльності або звільнення з роботи, подаючи відповідну заяву до інстанції.