Українцям розповіли, які документи потрібні для оформлення гідної пенсії

Експерти зазначають, що до 2000 року українці самостійно вносили дані про зарплату в базу, але тепер вони підтягуються автоматично в ПФУ.

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Для отримання пенсійних виплат в Україні потрібно всього лише подати заяву і цілий пакет документів до Пенсійного фонду, однак і тут не обійшлося без нюансів. Громадянам розповіли, як отримувати гідну суму. Про це пише "24 канал".

За словами експерта з питань пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, раніше під час виходу громадянина України на пенсію потрібно було враховувати всі дані про зарплату за п'ять років поспіль до 1 липня 2000 року і за всі періоди роботи після цієї дати.

Причина в тому, що до 2000 року всі дані про зарплату в системі були відсутні і це потрібно було підтверджувати довідками. Тепер же, останні 23 роки дані автоматично підтягуються до Пенсійного фонду України.

Відповідно, жодного документа додатково надавати не потрібно, але українці можуть це зробити за бажанням. Виплати тепер призначають тільки за відомостями про зарплату після 1 липня 2000 року.

Пенсії в Україні: як збільшити розмір своїх виплат

У тому випадку, якщо українці напрацювали максимальний страховий стаж, вони можуть отримувати по 1% за кожен відпрацьований рік.

Зараз в Україні максимальний стаж становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Усе це переводиться у відсотки.

"Збільшення виплат може становити не більше 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2093 гривні), тоді надбавку розраховуватимуть відповідно до неї", — ідеться в повідомленні.

Нарахування надбавки починається відразу після звільнення українця з місця роботи.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що деяким українцям підвищать пенсії в липні і це буде вже третій перерахунок виплат за 2023 рік. Торкнеться підвищення громадян, які виходили на заслужений відпочинок за спеціальними законами.