Украинцам рассказали, какие документы нужны для оформления достойной пенсии

Эксперты отмечают, что до 2000 года украинцы самостоятельно вносили данные о зарплате в базу, но теперь они подтягиваются автоматически в ПФУ.

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Для получения пенсионных выплат в Украине нужно всего лишь подать заявление и целый пакет документов в Пенсионный фонд, однако и здесь не обошлось без нюансов. Гражданам рассказали, как получать достойную сумму. Об этом пишет "24 канал".

По словам эксперта по вопросам пенсионного обеспечения Сергея Коробкина, раньше при выхода гражданина Украины на пенсию, нужно было учитывать все данные о зарплате за пять лет подряд до 1 июля 2000 года и за все периоды работы после этой даты.

Причина в том, что до 2000 года все данные о зарплате в системе отсутствовали и это нужно было подтверждать справками. Теперь же, последние 23 года данные автоматически подтягиваются в Пенсионный фонд Украины.

Соответственно, никакой документ дополнительно предоставлять не нужно, но украинцы могут это сделать при желании. Выплаты теперь назначают только по сведениям о зарплате после 1 июля 2000 года.

Пенсии в Украине: как увеличить размер своих выплат

В том случае, если украинцы наработали максимальный страховой стаж, они могут получать по 1% за каждый отработанный год.

Сейчас в Украине максимальный стаж составляет 35 лет для мужчина и 30 лет для женщин. Все это переводится в проценты.

"Увеличение выплат может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Очень важно, чтобы пенсия лица превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), тогда надбавку будут рассчитывать согласно ей", — говорится в сообщении.

Начисление прибавки начинается сразу после увольнения украинца с места работы.

Напомним, 19 июля сообщалось, что некоторым украинцам повысят пенсии в июле и это будет уже третий перерасчет выплат за 2023 год. Коснется повышение граждан, которые выходили на заслуженный отдых по специальным законам.