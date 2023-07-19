Некоторым украинцам повысят пенсии в июле: в ПФУ рассказали кому и на сколько

В июле состоялся уже третий за 2023 год перерасчет пенсий, однако повышение выплат касается далеко не всех граждан.

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Некоторым категориям украинцев повысили пенсии с 1 июля 2023 года. Это касается почти 300 тысяч представителей разных профессий, которые вышли на пенсию по специальному закону. Это происходит согласно постановлению Кабинета министров № 168 от 24 февраля 2023 года.

В первую очередь закон касается граждан, которые имеют отношение к следующим профессиям: ученые, государственные служащие, работники органов местного самоуправления. Это уже третий перерасчет пенсий за последний год.

В свою очередь повышение пенсий произошло на 19,7%, однако общий размер повышения должен быть не менее 100 гривен. Тогда как максимальная сумма доплаты не должна превышать 1500 гривен. Первая индексация пенсий в 2023 году состоялась в марте. Тогда пересчитали пенсии для 10,5 миллиона украинских пенсионеров.

Однако, июльская индексация пенсий касается не всех. Согласно опубликованному постановлению, пенсионеры, которые имеют высокую пенсию (более 20 930 гривен), не получат доплату.

Напомним, украинцам могут отказать в назначении пенсии из-за ошибок в оформлении трудовой книжки. Поэтому не надо ждать наступления пенсионного возраста, а уже сейчас нужно обратиться в отдел кадров предприятия, где работаете, и проверить свои трудовые книжки на правильность заполнения.