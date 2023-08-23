Виплата пенсій в Україні: змінили паспорт — негайно повідомте ПФУ

У Пенсійному фонді попереджають, що тепер літні люди повинні обов’язково оновити свої дані у разі отримання нового паспорта.

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Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області 22 серпня повідомило про те, що пенсіонери, у разі зміни паспорта, повинні оновити свої дані у Пенсійному фонді.

"Громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України", — йдеться у повідомленні ПФ.

У фонді зазначили, що ця процедура робиться для того, щоб було правильне формування виплатних документів та виплата пенсійних коштів.

"Громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України", — повідомили спеціалісти Пенсійного фонду.

У який спосіб можна повідомити про зміну паспортних даних

особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду;

онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за цим посиланням за допомогою електронного цифрового підпису.

15 серпня повідомлялося, що вже протягом року діє програма додаткових виплат до пенсій для літніх людей, згідно з якою пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць. Проте, не всі особи цього віку можуть скористатися цією додатковою фінансовою підтримкою.

Крім того, 30 липня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні, водночас розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.