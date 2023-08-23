Выплата пенсий в Украине: сменили паспорт — немедленно сообщите ПФУ

В Пенсионном фонде предупреждают, что теперь пожилые люди должны обязательно обновить свои данные в случае получения нового паспорта.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области 22 августа сообщило о том, что пенсионеры, в случае изменения паспорта, должны обновить свои данные в Пенсионном фонде.

"Граждане, которые с момента назначения пенсии по каким-либо причинам изменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т.д.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионный фонд Украины", — говорится в сообщении ПФ.

В фонде отметили, что эта процедура делается для того, чтобы было правильное формирование выплатных документов и выплата пенсионных средств.

"Граждане, которые с момента назначения пенсии по каким-либо причинам изменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т.д.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионный фонд Украины", — сообщили специалисты Пенсионного фонда.

Каким образом можно сообщить об изменении паспортных данных

лично обратиться в любой сервисный центр Главного управления Пенсионного фонда;

онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда по этой ссылке с помощью электронной цифровой подписи.

15 августа сообщалось, что уже в течение года действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Однако, не все лица этого возраста могут воспользоваться этой дополнительной финансовой поддержкой.

Кроме того, 30 июля стало известно, что Кабинет министров принял постановление, которым установил дополнительные единовременные социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.