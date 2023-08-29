Украинцы за границей могут потерять пенсии: в ПФУ объяснили, как сохранить выплаты

Для того, чтобы возобновить пенсионную выплату, гражданам необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предъявить документ, который удостоверит их личность. Также документы можно отправить по почте.

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В Пенсионном фонде объяснили, как украинцам, которые выехали за границу и не получали пенсию в Украине в течение полгода, сохранить за собой пенсионные выплаты. Для этого в госструктуре рассмотрели случай украинки, которая сейчас живет в Польше, а в мирное время пенсию ей приносил почтальон в Мариуполе.

Так, в пресс-службе ПФУ отмечают, что для того, чтобы возобновить пенсионную выплату, гражданам необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

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В то же время украинцы, временно проживающие за границей и получившие там временную защиту или статус беженца, могут отправить заявление о возобновлении выплаты пенсии с необходимыми документами по почте в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

К заявлению нужно добавить:

копию паспорта;

документы о получении временной защиты или статуса беженца и регистрацию места временного проживания/пребывания лица за границей (с переводом);

оригинал документа для удостоверения того факта, что человек жив.

Кроме того, копии указанных документов должны быть заверены дипломатическим представительством/консульским учреждением или нотариально.

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Снова получать выплаты можно будет на счет, открытый в уполномоченном украинском банке (если есть такой) в Польше, международным почтовым переводом. Для получения почтового перевода необходимо отправить в АО "Укрпошта" заявление в бумажной или электронной форме.

"К тому же, если между Украиной страной вашего временного пребывания заключен договор (соглашение) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну, обратившись, частности, в Учреждение социального страхования Польши (ZUS)", — отмечают в ПФУ.

К слову, ранее в Пенсионном фонде рассказали, кому в Украине выплачивают самые большие пенсии. Также напомним, что в Украине действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц.