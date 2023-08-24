Українцям перерахують розмір пенсій у 2024 році: кому додадуть 2 600 гривень

В Україні вже почали готувати проєкт державного бюджету на наступний рік. Там будуть враховані нові розміри як мінімальних виплат, так і максимальних.

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Наступного року розмір мінімальної та максимальної пенсії буде значно збільшено у зв'язку з індексацією. Деякі категорії українців отримуватимуть на 2,6 тисячі більше, ніж раніше. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Міністерство фінансів уже почало займатися розробкою державного бюджету на 2024 рік і паралельно таке саме завдання лежить на інших фінансових департаментах органів місцевої влади по всій Україні.

Для розрахунку бюджету потрібно враховувати важливі макроекономічні показники і Мінфін уже розіслав їх у відомства.

Мінімальний розмір зарплати і пенсії також затверджують у проєкті майбутнього держбюджету, і, як зазначають журналісти у своєму матеріалі, між Мінсоцполітики та Мінфіном у такі моменти починається конкурентна боротьба. Перше відомство має намір підняти розмір виплат якомога вище, а друге намагається обмежити це підвищення.

Співрозмовники OBOZREVATEL зазначають, що в новому проєкті бюджету буде закладено такі показники:

мінімальна пенсія у 2024 році збільшиться на 268 гривень (12,8%). Сума становитиме 2 361 грн;

мінімальна зарплата зросте на 1200 гривень (19,4%). У січні вона становитиме 7100 гривень, а в липні — 8 000 гривень.

При цьому максимальну пенсію збільшать більш ніж на 2,6 тис. — до 23 610 грн.

А ось прогноз цін на наступний рік, як зазначили журналісти, вже не такий надихаючий. У закладених прогнозах зазначено, що ціни можуть зрости на 52,2%. Відповідно, щоб підвищення пенсій компенсувало зростання цін, виплати мали становити від 2 944 гривень.

Нагадуємо, починаючи із серпня починають виплачувати новий розмір пенсії деяким категоріям громадян. Також наприкінці літа отримають додаткові кошти громадяни з особливими заслугами, а також люди з інвалідністю — про це йдеться в матеріалі Фокусу.