Пенсії, виплати, допомога: що змінилось для українців з 1 серпня

Починаючи з серпня, деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсії від 400 до 1400 грн. Ба більше, починаються виплати на ремонт житла, зруйнованого війною, та з'являються деякі зміни в оформленні виплат на проживання ВПО.

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З 1 серпня починали діяти певні новації для громадян, які отримують пенсії, допомогу на проживання ВПО та інші виплати. Фокус підготував інформацію щодо змін, частина з яких обіцяють зростання виплат, частина — зменшення і скасування.

Хто отримає підвищені пенсії з 1 серпня

Підвищену пенсію з серпня почнуть отримувати громадяни, яким у липні 2023 року провели індексацію:

науковцям;

державним службовцям,

працівникам місцевого самоврядування;

народним депутатам.

Загалом ідеться про 22,7 тис. осіб, яким призначили спеціальні пенсії до 31 грудня 2022 року. Розмір індексації — 19,7%.

Як підвищать спеціальні пенсії

Згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року, пенсії мають збільшитись від 100 до 1500 грн — розмір підвищення розраховується індивідуально:

науковці отримають більше на 422,51 грн (орієнтовно),

державні службовці — на 1046,70 грн;

працівники місцевого самоврядування — на 634,89 грн;

народні депутати — на 1450,98 грн.

Надбавка до пенсії від ООН: хто отримає

2 серпня у Верховній Раді погодили пропозицію від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Згідно з пропозицією деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати доплату до пенсії, якщо вони проживають на території, де тривають бойові дії або бойові дії можливі.

При цьому представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельниченко пояснив, що доплати можливі у наступних випадках:

отримання пенсії розміром менш як 3 тис. грн;

не отримував міжнародну фінансову допомогу через програму "єДопомога";

не отримує допомогу для ВПО, оформлену з 1 березня 2023 року.

Правило нарахування допомоги від ВПП ООН:

розмір виплати — різниця між 3 тис. грн і розміром пенсії;

виплата не повинна бути менш як 100 грн.

Дата початку виплат поки що не відома.

Хто отримає додаткові доплати у серпні

До Дня Незалежності приурочено виплати певним категоріям населення — громадяни отримають орієнтовно від 450 грн до 3100 грн.

Виплати отримають громадянин, про яких ідеться у двох законах — Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон "Про жертви нацистських переслідувань".

Люди з інвалідністю внаслідок війни та малолітні (до 14 років) ув'язнені концтаборів, гетто, місць примусового утримання, якщо вони отримали інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та ін. — виплати залежать від групи інвалідності:

І група — 3100 грн;

ІІ група — 2900 грн;

ІІІ група — 2700 грн.

Учасники бойових дій, Революції Гідності, ув'язнені концтаборів (та інших місць примусового утримання), які там опинились до 18-річного віку, діти, які народились у таких місцях, отримають по 1000 грн.

Громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною, отримають по 3100 грн.

Члени сімей загиблих ветеранів війни, подружжя померлих від інвалідності внаслідок війни, учасники війни та жертви переслідування нацистів, які отримали інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та ін. отримають по 650 грн.

Виплати на проживання ВПО: що змінюється у серпні 2023 року

З 1 серпня Кабмін відтермінував зміни щодо оформлення виплат на проживання ВПО. Зокрема, з 1 вересня на 1 листопада перенесли спрощення процедури оформлення: й надалі виплати мають оформлюватись індивідуально на кожного члена родини ВПО, тимчасом як пропонувалось, щоб цим могла займатись єдина людина-представник.

Уряд продовжив виплати на проживання ВПО ще на 6 місяців. При цьому вказується, що ті, хто вже оформив виплати, не повинні нічого додатково робити — все робиться автоматично.

Розміри виплат на проживання ВПО з 1 серпня не змінились:

люди з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

інші громадяни з таким статусом — 2 тис. грн.

Хто може втратити виплати на проживання для ВПО

Чиновники перевірять фінансовий стан переселенців і переглянуть виплату допомоги тим, хто здатен самостійно себе утримувати. Для цього будуть аналізувати наступні дані:

чи купувалась земельна ділянка, чи квартира, чи автомобіль протягом останніх півтора року;

чи є на рахунку в банку більш ніж 100 тис. грн;

чи є на валютному рахунку сума, еквівалента більш ніж 100 тис. грн;

чи є у власності дорогоцінні метали на суму, еквіваленту більш ніж 100 тис. грн;

чи є у власності житлова площа по 13,65 кв. м на кожного члена родина у місцевості, де немає бойових дій та немає окупації.

Перевірки почнуться з 1 вересня 2023 року.

Для кого скасують виплати на проживання

Виплати на проживання для ВПО скасують для наступних категорій переселенців:

якщо людина виїздила за кордон більш ніж на 30 днів;

якщо людина опинилась в колонії, а також засуджена за колабораціонізм;

якщо людина повернулась на власне місце проживання.

Рішення щодо скасування також будуть прийматись, починаючи з 1 вересня.

Виплати на відновлення зруйнованого житла

З 1 серпня урядовці виділили 400 млн грн — кошти підуть на заявки на дрібний ремонт помешкань, пошкоджених внаслідок війни. Про деталі виплат розвів очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков: з його слів, ідеться про виплати за першим етапом державної програми відновлення.

Щоб отримати виплати, потрібно зареєструвати заявку на спеціальному порталі "єВідновлення". Станом на початок серпня заявки оформили більш ніж 30 тис. громадян. З них більш ніж 6 тисяч отримають виплати в межах виділених 400 млн грн.

Також стартував другий етап програми — реєстрація заявок на компенсацію вартості житла, повністю зруйновано внаслідок війни. Виплати можливі за виконання наступних умов:

житло розташоване на неокупованій території і там не відбуваються активні бойові дії;

житло настільки пошкоджене, що його не можливо відновити;

пошкодження сталось після 24 лютого 2022 року.

Після реєстрації заявки в електронній системі на порталі "Дія", вона надходить на розгляд місцевої комісії. Комісія приймає рішення, чи відповідає ситуація вимогам. Якщо так, то громадяни отримують компенсацію у вигляду електронного сертифіката. Сертифікат можна використати двома способами:

або інвестувати у житлове будівництво;

або придбати помешкання на первинному або вторинному ринку нерухомості.

Нагадуємо, Пенсійний фонд України пояснив, як визначатимуть пенсію громадянам, які мають право вийти на пенсію за віком, але продовжують працювати. Вказується, що розмір пенсійних виплат будуть визначати з врахуванням додаткового страхового стажу.

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