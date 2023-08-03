Надбавка до пенсії від ООН: у Кабміні розповіли, хто з українців отримає додаткові виплати

Українські пенсіонери, які проживають у безпосередній близькості до фронту, можуть спробувати подати заявку, але схвалення надійде лише за умови врахування деяких нюансів.

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Українські пенсіонери можуть отримати доплати від ООН, але стосується це лише тих, хто перебуває в прифронтовій зоні. Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це частина Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка спрямована на те, щоб допомогти людям, які опинилися в біді.

Українські пенсіонери, які проживають у безпосередній близькості до фронту, але й тут є деякі нюанси.

Навіть якщо проживати на територіях активних або можливих бойових дій, на виплати не варто розраховувати таким категоріям громадян:

тим, у кого розмір пенсійних виплат перевищує 3 тисячі гривень;

ті, хто вже отримував міжнародну фінансову допомогу через сервіс "єДопомога";

ті, хто вже має виплати від держави, зокрема, йдеться про щомісячні доплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

"Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншим ніж 100 грн", — ідеться в повідомленні Тараса Мельничука в Telegram.

Коли почнуть нараховувати анонсовані виплати — інформації немає, але ініціативу вже погоджено, тож громадянам потрібно очікувати на додаткову інформацію від влади.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, хто в останній літній місяць може отримати надбавку до соціальних виплат. Деякі категорії громадян можуть отримати одноразову доплату від 450 гривень до 3100 гривень.

Також Фокус розповідав, коли громадяни мають право на пенсію за віком, але вирішують продовжувати працювати і відкласти отримання пенсії, то виплати будуть призначені з урахуванням їхнього накопиченого страхового стажу.