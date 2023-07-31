Пенсії в Україні: що зміниться з 1 серпня та хто отримає надбавки

Доплати до пенсій отримають люди з інвалідністю, при цьому розмір доплат — від 450 грн до 3100 грн — залежить від групи інвалідності.

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Деякі пенсіонери отримають додаткові виплати до пенсій у серпні 2023 року. Ба більше, передбачено низку інших виплат пенсіонерам, присвячених до Дня Незалежності. Хто саме отримає виплати, розібралось видання Фокус.

У 2023 році пенсіонерам проводили індексацію пенсій у березні. Тоді пенсія зросла у 10,5 млн громадян, яким збільшили виплати на 19,4%. Розмір додаткових коштів — 100-1500 грн. Термін перерахунку — протягом трьох місяців для різних категорій. Зокрема, у липні збільшення торкнулось тих людей, які працювали на державній службі, в органах місцевого самоврядування, були народними депутатами та працювали у сфері науки.

До кінця року інших індексацій пенсій не планується. Однак деякі категорії отримають додаткові виплати.

Хто отримає надбавку до пенсійних виплат у серпні

Додаткові виплати, присвячені до Дня Незалежності, залежать від групи інвалідності в наслідок війни:

інваліди І групи — виплати розміром 100% від пенсії;

інваліди ІІ групи — 90% пенсії;

інваліди ІІІ групи — 80% від пенсії.

Доплату до пенсії також отримають наступні категорії громадяни:

учасники бойових дій та люди, які до них прирівнюються;

учасники війни, Революції Гідності;

члени сім'ї загиблих чи померлих ветеранів війни (згідно з п. 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни");

неодружені вдруге дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, або померлих ветеранів, які були інвалідами від загальних захворювань чи внаслідок трудових травм, чи з інших причин;

громадяни з заслугами перед Україною;

люди, які були неповнолітніми в'язнями концтаборів під час Другої світової війни, або народились у батьків, які утримувались у концтаборах.

малолітні ув'язнені концтаборів, які отримали інвалідність від загального захворювання чи внаслідок трудових травм, чи з інших причин;

люди, які утримувались в концтаборах під час ДСВ, діти партизанів та підпільників, а також діти громадян, які боролись із загарбниками і зазнали репресій;

неодружені вдруге дружини (чоловіки) жертв нацистських переслідувань (згідно зі ст. 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"), а також жертв, які отримали інвалідність з інших причин.

Розміри виплат встановлюються індивідуально. Однак, орієнтовно вони матимуть наступні розміри:

інвалідам війни — від 2700 до 3100 грн;

учасникам бойових дій, Революції Гідності — 1000 грн;

особи з заслугами перед Україною — 3100 грн;

члени сімей — 650 грн;

в'язням концтаборів, дітям підпільників та партизанів — 450 грн.

Нагадуємо, для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулась лише у липні 2023 року, але певні громадяни додаткових коштів взагалі не отримали.

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати у серпні, при цьому розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.