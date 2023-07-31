Пенсии в Украине: что изменится с 1 августа и кто получит надбавки

Доплаты к пенсиям получат люди с инвалидностью, при этом размер доплат — от 450 грн до 3100 грн — зависит от группы инвалидности.

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Некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты к пенсиям в августе 2023 года. Более того, предусмотрен ряд других выплат пенсионерам, приуроченных ко Дню Независимости. Кто именно получит выплаты, разобралось издание Фокус.

В 2023 году пенсионерам проводили индексацию пенсий в марте. Тогда пенсия выросла у 10,5 млн граждан, которым увеличили выплаты на 19,4%. Размер дополнительных средств — 100-1500 грн. Срок перерасчета — в течение трех месяцев для разных категорий. В частности, в июле увеличение коснулось тех людей, которые работали на государственной службе, в органах местного самоуправления, были народными депутатами и работали в сфере науки.

До конца года других индексаций пенсий не планируется. Однако некоторые категории получат дополнительные выплаты.

Кто получит прибавку к пенсионным выплатам в августе

Дополнительные выплаты, приуроченные ко Дню Независимости, зависят от группы инвалидности в следствие войны:

инвалиды І группы — выплаты в размере 100% от пенсии;

инвалиды ІІ группы — 90% пенсии;

инвалиды ІІІ группы — 80% от пенсии.

Доплату к пенсии также получат следующие категории граждане:

участники боевых действий и люди, которые к ним приравниваются;

участники войны, Революции Достоинства;

члены семьи погибших или умерших ветеранов войны (согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны");

неженатые во второй раз жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, или умерших ветеранов, которые были инвалидами от общих заболеваний или вследствие трудовых травм, или по другим причинам;

граждане с заслугами перед Украиной;

люди, которые были несовершеннолетними узниками концлагерей во время Второй мировой войны, или родились у родителей, которые содержались в концлагерях.

малолетние заключенные концлагерей, которые получили инвалидность от общего заболевания или в результате трудовых травм, или по другим причинам;

люди, которые содержались в концлагерях во время ДСВ, дети партизан и подпольщиков, а также дети граждан, которые боролись с захватчиками и подверглись репрессиям;

неженатые во второй раз жены (мужья) жертв нацистских преследований (согласно ст. 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований"), а также жертв, получивших инвалидность по другим причинам.

Размеры выплат устанавливаются индивидуально. Однако, ориентировочно они будут иметь следующие размеры:

инвалидам войны — от 2700 до 3100 грн;

участникам боевых действий, Революции Достоинства — 1000 грн;

лицам с заслугами перед Украиной — 3100 грн;

члены семей — 650 грн;

узникам концлагерей, детям подпольщиков и партизан — 450 грн.

Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.

Кабинет министров принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.