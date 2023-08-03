Пенсии, выплаты, пособия: что изменилось для украинцев с 1 августа

Начиная с августа, некоторые категории пенсионеров получат повышение пенсии от 400 до 1400 грн. Более того, начинаются выплаты на ремонт жилья, разрушенного войной, и появляются некоторые изменения в оформлении выплат на проживание ВПЛ.

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С 1 августа начинали действовать определенные новации для граждан, которые получают пенсии, пособия на проживание ВПЛ и другие выплаты. Фокус подготовил информацию по изменениям, часть из которых обещают рост выплат, часть — уменьшение и отмену.

Кто получит повышенные пенсии с 1 августа

Повышенную пенсию с августа начнут получать граждане, которым в июле 2023 года провели индексацию:

ученым;

государственным служащим,

работникам местного самоуправления;

народным депутатам.

В целом речь идет о 22,7 тыс. человек, которым назначили специальные пенсии до 31 декабря 2022 года. Размер индексации — 19,7%.

Как повысят специальные пенсии

Согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года, пенсии должны увеличиться от 100 до 1500 грн — размер повышения рассчитывается индивидуально:

ученые получат больше на 422,51 грн (ориентировочно),

государственные служащие — на 1046,70 грн;

работники местного самоуправления — на 634,89 грн;

народные депутаты — на 1450,98 грн.

Надбавка к пенсии от ООН: кто получит

2 августа в Верховной Раде согласовали предложение от Всемирной продовольственной программы ООН. Согласно предложению некоторые категории пенсионеров смогут получить доплату к пенсии, если они проживают на территории, где продолжаются боевые действия или боевые действия возможны.

При этом представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельниченко пояснил, что доплаты возможны в следующих случаях:

гражданин получал пенсию в размере менее 3 тыс. грн;

не получал международную финансовую помощь через программу "еДопомога";

не получает помощь для ВПЛ, оформленную с 1 марта 2023 года.

Правило начисления помощи от ВПП ООН:

размер выплаты — разница между 3 тыс. грн и размером пенсии;

выплата не должна быть менее 100 грн.

Дата начала выплат пока что не известна.

Кто получит дополнительные доплаты в августе

Ко Дню Независимости приурочены выплаты определенным категориям населения — граждане получат ориентировочно от 450 грн до 3100 грн.

Выплаты получат гражданин, о которых говорится в двух законах — Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и Закон "О жертвах нацистских преследований".

Люди с инвалидностью вследствие войны и малолетние (до 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, если они получили инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья и др. — выплаты зависят от группы инвалидности:

І группа — 3100 грн;

ІІ группа — 2900 грн;

ІІІ группа — 2700 грн.

Участники боевых действий, Революции Достоинства, заключенные концлагерей (и других мест принудительного содержания), которые там оказались до 18-летнего возраста, и дети, родившиеся в таких местах, получат по 1000 грн.

Граждане, которые имеют особые заслуги перед Украиной, получат по 3100 грн.

Члены семей погибших ветеранов войны, супруги умерших от инвалидности вследствие войны, участники войны и жертвы преследования нацистов, которые получили инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья и др. получат по 650 грн.

Выплаты на проживание ВПЛ: что меняется в августе 2023 года

С 1 августа Кабмин отсрочил изменения по оформлению выплат на проживание ВПЛ. В частности, с 1 сентября на 1 ноября перенесли упрощение процедуры оформления: и в дальнейшем выплаты должны оформляться индивидуально на каждого члена семьи ВПЛ, тогда как предлагалось, чтобы этим мог заниматься единственный человек-представитель.

Правительство продлило выплаты на проживание ВПЛ еще на 6 месяцев. При этом указывается, что те, кто уже оформил выплаты, не должны ничего дополнительно делать — все решается автоматически.

Размеры выплат на проживание ВПЛ с 1 августа не изменились:

люди с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;

другие граждане с таким статусом — 2 тыс. грн.

Кто может потерять выплаты на проживание для ВПЛ

Чиновники проверят финансовое состояние переселенцев и пересмотрят выплату помощи тем, кто способен самостоятельно себя содержать. Для этого будут анализировать следующие данные:

покупался ли земельный участок, или квартира, или автомобиль в течение последних полутора лет;

есть ли на счету в банке более чем 100 тыс. грн;

есть ли на валютном счете сумма, эквивалента более чем 100 тыс. грн;

есть ли в собственности драгоценные металлы на сумму, эквивалентную более чем 100 тыс. грн;

есть ли в собственности жилая площадь по 13,65 кв. м на каждого члена семья в местности, где нет боевых действий и нет оккупации.

Проверки начнутся с 1 сентября 2023 года.

Для кого отменят выплаты на проживание

Выплаты на проживание для ВПЛ отменят для следующих категорий переселенцев:

если человек выезжал за границу более чем на 30 дней;

если человек оказался в колонии, а также осужден за коллаборационизм;

если человек вернулся на собственное место жительства.

Решение об отмене также будут приниматься, начиная с 1 сентября.

Выплаты на восстановление разрушенного жилья

С 1 августа чиновники выделили 400 млн грн — средства пойдут на заявки на мелкий ремонт помещений, поврежденных в результате войны. О деталях выплат рассказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков: по его словам, речь идет о выплатах по первому этапу государственной программы восстановления.

Чтобы получить выплаты, нужно зарегистрировать заявку на специальном портале "єВідновлення". По состоянию на начало августа заявки оформили более 30 тыс. граждан. Из них более 6 тысяч получат выплаты в пределах выделенных 400 млн грн.

Также стартовал второй этап программы — регистрация заявок на компенсацию стоимости жилья, полностью разрушенного вследствие войны. Выплаты возможны при выполнении следующих условий:

жилье расположено на неоккупированной территории и там не происходят активные боевые действия;

жилье настолько повреждено, что его невозможно восстановить;

повреждение произошло после 24 февраля 2022 года.

После регистрации заявки в электронной системе на портале "Дія", она поступает на рассмотрение местной комиссии. Комиссия принимает решение, соответствует ли ситуация требованиям. Если да, то граждане получают компенсацию в виде электронного сертификата. Сертификат можно использовать двумя способами:

или инвестировать в жилищное строительство;

или приобрести жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости.

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