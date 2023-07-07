Пенсия с отсрочкой в Украине: в ПФУ рассказали, как увеличить сумму выплат

Если у граждан есть право на пенсию по возрасту, но они решают продолжать работать и отложить получение пенсии, то выплаты будут назначены с учетом их накопленного страхового стажа.

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Граждане Украины имеют возможность отложить выход на пенсию, что позволит им получать более высокие выплаты в будущем. Если страховой стаж составляет не менее 29 лет, то граждане могут уйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Те, у кого страховой стаж от 15 до 19 лет, могут выйти на пенсию в 65 лет. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Как работает процедура отсрочки

Процедура пенсии с отсрочкой работает следующим образом. Тем, кто имеет право на пенсию по возрасту, но решает продолжить работу и отсрочить получение пенсии, назначается пенсия с учетом накопленного страхового стажа на день обращения за ее назначением. Данная информация содержится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как увеличивается сумма пенсии при отсрочке?

За каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия увеличивается на 0,5% при отсрочке на период до 60 месяцев.

При отсрочке выхода на пенсию свыше 60 месяцев за каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия увеличивается на 0,75%.

Если человек откладывает выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то он получает дополнительную надбавку к пенсии в размере 6% за каждый год отсрочки (0,5% умножается на 12 месяцев).

Например, при двухгодичной отсрочке пенсии надбавка составит 12% (0,5% умножается на 24). Если отсрочка продлится шесть лет (72 месяца), то основная сумма пенсии увеличится на 54% (0,75% умножается на 72).

Как сообщить о желании выйти на пенсию с отсрочкой?

Чтобы отложить выход на пенсию, человек должен сообщить о своем желании до достижения пенсионного возраста в Пенсионный фонд Украины.

В случае, если человек не уведомил о своем желании, но в Реестре застрахованных лиц есть информация о его страховом стаже (цифровая версия трудовой книжки), пенсия будет автоматически назначена, начиная со следующего дня после достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его трудовая книжка не цифровая, то считается, что он выразил желание выйти на пенсию позже.

При обращении за назначением пенсии с отсрочкой она назначается со дня, следующего за последним днем месяца, в котором был получен полный месяц страхового стажа, если обращение произошло не позднее трех месяцев с этой даты. Если пенсионер обратился за назначением пенсии позже, она будет назначена со дня обращения.

Напомним, в ПФУ рассказали, как получать надбавки к своим ежемесячным выплатам в зависимости от возраста, инвалидности и стажа работы.