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Экономика Война и деньги

Стартовала регистрация заявок на компенсацию за разрушенное жилье: кто имеет право на выплаты

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Правительство начало регистрацию заявок на компенсацию полностью поврежденного жилья

Правительство начало регистрировать заявки украинцев, которые полностью потеряли жилье в результате войны. Однако компенсацию стоимости жилья получат не все граждане.

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1 августа стартовала регистрация заявок на компенсацию стоимости жилья, утраченного в результате вторжения России. О том, кто может претендовать на компенсацию, и как получить деньги, говорится в материале пресс-службы Кабмина.

С 1 августа можно оформить заявку на компенсацию стоимости жилья, воспользовавшись для этого сервисом портала "Дія". Пресс-служба указывает, что стартовал второй этап специальной государственной программы для украинцев, которые потеряли свои дома в результате войны.

Кто может получить компенсацию стоимости жилья

На компенсацию могут претендовать граждане, для которых выполняются следующие условия:

  • жилье разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;
  • жилье невозможно восстановить;
  • здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

Как подать заявку на компенсацию стоимости жилья

Подача заявки состоит из двух шагов:

  • сначала оформляется информационное сообщение об утраченном или существенно поврежденном жилье (выполнить через ЦНАП, нотариуса или "Дію");
  • после этого подать заявку на компенсацию через сервис "єВідновлення" на портале или в приложении "Дія".

Как зарегистрировать заявку на сервисе "єВідновлення"

Чтобы подать заявку через "єВідновлення", нужно

  • указать льготную категорию (при необходимости);
  • указать контактные данные;
  • подать справку о несудимости (например, заказать через "Дію").

Что дальше происходит с заявкой на компенсацию

После того как заявка поступила в сервис "єВідновлення", информация передается в специальные комиссии на местах. Комиссии формируются местными органами власти и должна выполнить следующие действия:

  • обследовать уничтоженное жилье;
  • принять решение о возмещении стоимости жилья, если действительно есть такая потребность.

Что именно получают граждане в качестве компенсации за утраченное жилье

Пресс-служба Кабмина указывает, что граждане не получают на руки деньги — вместо этого будут иметь "электронный жилищный сертификат". Сертификат можно использовать по своему усмотрению:

  • приобрести жилье на первичном или вторичном рынке;
  • инвестировать в строительство.

Кроме того, отмечается, что на следующем этапе реализации государственной программы будет предусмотрено еще две возможности:

  • будут выдаваться деньги для самостоятельного строительства собственного жилья;
  • заявки на компенсацию будут оформляться в ЦНАП и у нотариусов.

Напоминаем, в Министерстве инфраструктуры сообщили о выделении средств на мелкий ремонт помещений, поврежденных в результате войны. Пока речь идет о выделении 400 млн грн — это шестая часть от потребности, свидетельствуют данные, опубликованные министром Александром Кубраковым.

Тем временем Кабмин отсрочил новации, которые облегчили оформление помощи для ВПЛ. Согласно обнародованной информации, обновленные правила начнут действовать не с 1 августа, а с 1 ноября 2023 года.