Пенсії в Україні: у кого можуть забрати виплати

Зміни торкнуться пенсіонерів, які не пройшли верифікацію, або не здійснювали фінансових операцій протягом пів року.

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Депутати Верховної Ради України ухвалили в першому читанні законопроєкт №9453, який передбачає ануляцію пенсії з низки причин. Ці зміни стосуватимуться пенсіонерів, які не пройшли верифікацію або не здійснювали фінансових операцій протягом шести місяців.

Законопроєкт, описаний у пояснювальній записці, перебуває в процесі розгляду і має пройти друге читання перед остаточним затвердженням. Також необхідний підпис президента для того, щоб закон набув чинності. У документі також зазначено, що нові норми дадуть змогу реагувати на припинення документообігу з державою-агресором.

Запропоновані зміни також передбачають розширення критеріїв припинення виплати пенсії у випадках:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про зупинення пенсійних виплат;

визнання особи безвісти зниклою або її оголошення померлою відповідно до встановлених законом процедур;

присвоєння статусу особи, яка пропала безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

відсутності пенсіонером отримання пенсії протягом послідовних шести місяців від організацій, відповідальних за виплату пенсій, або відсутності фінансових операцій на банківських рахунках протягом шести місяців, на які здійснюються пенсійні виплати;

недотримання процедури фізичної ідентифікації одержувачів пенсій у випадках, передбачених законодавством.

У межах запропонованих змін також розглядається відновлення процедури ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб. Важливо зазначити, що в Україні очікується підвищення мінімальної зарплати у 2024 році, що також спричинить збільшення гарантованої суми пенсії. Особи, які відповідають вимогам стажу та віку, отримають додаткові 520 гривень.

Раніше в Пенсійному фонді надали статистику про те, хто в Україні отримує найвищі пенсії.

Нагадаємо, що для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року, але певні громадяни додаткових грошей взагалі не отримали.