Пенсии в Украине: у кого могут забрать выплаты

Изменения коснутся пенсионеров, которые не прошли верификацию, либо не осуществляли финансовые операции в течение полугода.

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Депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект №9453, который предполагает аннуляцию пенсии по ряду причин. Эти изменения затронут пенсионеров, не прошедших верификацию, либо не осуществлявших финансовые операции в течение шести месяцев.

Законопроект, описанный в пояснительной записке, находится в процессе рассмотрения и должен пройти второе чтение перед окончательным утверждением. Также необходима подпись президента для того, чтобы закон вступил в силу. В документе также указано, что новые нормы позволят реагировать на прекращение документооборота с государством-агрессором.

Предложенные изменения также предусматривают расширение критериев прекращения выплаты пенсии в случаях:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о приостановке пенсионных выплат;

признания лица без вести пропавшим или его объявления умершим в соответствии с установленными законом процедурами;

присвоения статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

отсутствия пенсионером получения пенсии в течение последовательных шести месяцев от организаций, ответственных за выплату пенсий, или отсутствия финансовых операций на банковских счетах в течение шести месяцев, на которые осуществляются пенсионные выплаты;

несоблюдения процедуры физической идентификации получателей пенсий в случаях, предусмотренных законодательством.

В рамках предложенных изменений также рассматривается восстановление процедуры идентификации для внутренне перемещенных лиц. Важно отметить, что в Украине ожидается повышение минимальной зарплаты в 2024 году, что также повлечет за собой увеличение гарантированной суммы пенсии. Лица, соответствующие требованиям стажа и возраста, получат дополнительные 520 гривен.

Ранее в Пенсионном фонде предоставили статистику о том, кто в Украине получает самые высокие пенсии.

Напомним, что для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.