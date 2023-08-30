Пенсії в Україні: кому у вересні належать додаткові виплати

Цього року розміри пенсійних виплат для більшості громадян України залишаться незмінними, за винятком певних груп.

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Вересень 2023 року в Україні не передбачає підвищення розмірів пенсій, однак певні групи громадян мають шанс на отримання додаткових грошових виплат від ООН, а також вікових надбавок. Про це пише "Апостроф".

Цього року не передбачено змін у розмірах пенсійних виплат для більшості українців, за винятком певних категорій. Зокрема, додаткові виплати будуть доступні громадянам, які досягли віку 70, 75 і 80 років:

пенсіонери, які досягли 80 років і старше, отримають додаткові виплати в розмірі 570 гривень понад основну пенсію;

громадяни віком 75-80 років матимуть право на додаткові надбавки в розмірі 456 гривень;

пенсіонери від 70 до 75 років отримають вікові доплати в розмірі 300 гривень.

Також варто зазначити, що у вересні ООН здійснить додаткові виплати пенсіонерам, які проживають у районах, прилеглих до лінії фронту. Хоча фінансування здійснюється міжнародною організацією, не всі пенсіонери матимуть право на ці виплати.

Одержувачі додаткових грошових коштів мають відповідати таким критеріям:

бути внутрішньо переміщеною особою і проживати в зонах активних або можливих бойових дій.

отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 3 тис. гривень;

не отримувати жодних додаткових виплат від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Заявки на отримання додаткових виплат можна подавати на вебплатформі "єДопомога".

Розмір доплати визначатиметься як різниця між 3 тис. гривень і розміром основної пенсії, але не менше 100 гривень. Наприклад, якщо пенсія становить 2,4 тис. гривень, доплата становитиме 600 гривень.

Крім того, уряд продовжив терміни для ідентифікації одержувачів пенсій і соціальних виплат в "Ощадбанку" до кінця поточного року. Цей захід стосується переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає ануляцію пенсії у громадян, які не пройшли верифікацію, або не здійснювали фінансові операції протягом пів року.