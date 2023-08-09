Пенсия не для всех. Можно ли получить в Украине стаж, если основное место работы — за границей

Зачисление стажа украинцам, работающим за рубежом, происходит в соответствии с заключенными международными соглашениями. Если таковых нет или документооборот между странами отсутствует, например, как между РФ и Украиной, назначение пенсий усложняется. Фокус выяснил, как сейчас начисляется стаж и выплачиваются пенсии тем, кто выехал за границу.

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По данным Конфедерации работодателей Украины, на начало 2023 года за пределами Украины находились 4,6 млн украинцев, из которых 3,2 млн — женщины трудоспособного возраста. Некоторые остались работать на прежнем месте работы дистанционно, некоторые нашли новую работу в стране, которая предоставила убежище. При этом перспективы трудоустройства разные. В Польше около 80% выехавших трудоустроились, а в Германии — только 12%, говорит ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Нужный стаж: могут ли для пенсии учесть годы работы за рубежом

Зачисление стажа, приобретенного за рубежом, происходит на основе двусторонних договоров между Украиной и другой страной. Условия пенсионного обеспечения могут быть по территориальному или по пропорциональному принципу. В первом случае расходы на выплату пенсий осуществляет государство, на территории которого проживает получатель. По территориальному принципу осуществляется выплата пенсии в странах СНГ.

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"Суммируется стаж, приобретенный на территории Украины и государства, с которым заключено соглашение. Стаж учитывается с учетом правил законодательства государства, на территории которого человек работал и уплачивал взносы. В случае переезда пенсионера на жительство, в частности, в Молдову, Азербайджан, Казахстан, Беларусь или Грузию, пенсия выплачивается этими странами, поскольку с ними заключены международные договоры в сфере пенсионного обеспечения по территориальному принципу. Аналогичная ситуация, если пенсионер переехал в Украину", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Условия пенсионного обеспечения между странами могут базироваться на территориальном или пропорциональном принципах

Договорами, основанными на пропорциональном принципе, предусмотрено, что каждая договаривающаяся сторона назначает и выплачивает пенсию за соответствующий страховой стаж, приобретенный на территории государства этой стороны. Такие договоры Украиной подписаны с такими государствами как Республика Болгария, Эстонская Республика, Королевство Испания, Латвийская Республика, Литовская Республика, Словацкая Республика, Чешская Республика, Португальская Республика, Республика Польша.

Согласно пропорциональному принципу, часть пенсии назначается по законодательству иностранного государства, часть — по украинскому

"Если пенсионеры, которые работали в этих странах, возвращаются жить в Украину... часть пенсии будет назначена тем государством, где приобретен страховой стаж и с которым заключен двусторонний международный договор по законодательству этого государства, а выплачиваться в Украину пенсионеру. Другую часть пенсии, за украинский страховой стаж, назначает территориальный орган Пенсионного фонда Украины по законодательству Украины", — сообщили в Минсоцполитики.

То есть, если со страной пребывания гражданина Украины есть соглашение о пенсионном обеспечении, то полученный там трудовой стаж будет учитываться при назначении пенсии в Украине. По подсчетам УВКБ ООН, больше всего наших соотечественников находится в Германии — почти 1,08 млн — и в Польше — 968 тыс., также 209 тыс. человек находятся в Соединенном Королевстве, 163,6 тыс. — в Италии, 186 тыс. — в Испании. То есть в подавляющем большинстве приют нашим гражданам, покинувшим Украину во время войны, предоставили страны ЕС.

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"Учитывая то, что мы получили статус кандидата-члена ЕС, то со всеми базовыми странами, странами Прибалтики, Польши, Германии заключены двусторонние соглашения", — говорит Пищулина.

И наоборот, если украинцы решат остаться в тех странах, стаж, полученный в Украине, им засчитают.

"За то время, когда человек работал в Украине, пенсию будет выплачивать Украина, а за то время, когда он работал за рубежом, — другое государство. То есть если человек, например, остался в Германии, то Германия будет выплачивать пенсию, а ПФУ будет возмещать немецкому пенсионному учреждению ту часть, за то время, когда человек работал в Украине", — пояснила советник Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

Поскольку Украина является кандидатом на вступление в ЕС, стаж, полученный в этих странах, будет засчитываться в Украине Фото: Axios

В общем тонкости трудового законодательства страны своего пребывания лучше уточнить заранее, говорят юристы.

"Если человек хочет работать за границей, чтобы стаж учитывался в Украине, лучший совет — посетить украинского адвоката и узнать информацию по этой стране. Потому что можно поехать в страны ЕС, где со многими заключен договор, и тогда полностью будет засчитываться стаж, а можно поехать в страну Африки, где не заключен соответствующий правовой договор, тогда будет огромный вопрос, кто кому и как должен засчитывать. Также стоит по месту работы проконсультироваться, есть ли страховая система в другом государстве вообще, выяснить, как выдаются документы, подтверждающие трудовой стаж", — советует Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS.

Украинцы, которые хотят получить стаж, но не работают, могут самостоятельно платить ЕСВ

"Те, кто там не работает, а получает социальные выплаты, не выплачивает страховые взносы в украинские соцфонды, то тогда не будет засчитываться страховой стаж. А нам через 4 года нужно будет 35 лет страхового стажа, чтобы получить пенсионные соцвыплаты", — отмечает Пищулина.

Украинцы, которые не трудоустроились за границей, но хотят иметь стаж, необходимый для назначения пенсии в Украине, могут самостоятельно платить ЕСВ за себя.

"Подписание договора о взаимном учете страхового стажа, на мой взгляд, условно, — говорит экономист Олег Пендзин. — Если вы работаете там, то теоретически можете платить страховые взносы здесь, и вам это будет засчитываться как страховой взнос, и не нужны будут дополнительные договоры".

Если не хватает стажа, его можно купить в ПФУ. Периодичность и размер добровольных взносов можно определять самостоятельно, но они не должны быть меньше 1474 грн. Фото: Украинские новости

В целом человек может вообще не работать, из своих сбережений делать взносы, которые будут засчитываться как трудовой стаж и потенциально будут влиять на назначение пенсий, добавил Максимов.

Фокус узнал в ПФУ, как украинцы могут самостоятельно платить за себя страховые взносы.

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Алгоритм действий для покупки необходимого для пенсии стажа в Украине:

создать электронную цифровую подпись (можно на портале "ПриватБанка" в разделе "Бизнес — услуги для физлиц");

на портале Электронных услуг ПФУ найти раздел Договор присоединения добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

войти в систему, загрузив ЭЦП. Здесь можно увидеть данные о накопленном стаже;

подписать договор и уплатить минимум 1474 грн в месяц. Срок соглашения — 1 год.

Периодичность выплат и размер можно выбрать на свое усмотрение.

Работал в РФ: почему украинцы теряют стаж

С началом большой войны в Украине остро встал вопрос, как засчитывать стаж гражданам, которые работали в стране-агрессоре. После широкомасштабного вторжения РФ между Украиной и страной-агрессором прекращен документооборот и контакты между государственными учреждениями. Поэтому фактически стало невозможным подтверждение продолжительности трудового стажа и суммы заработка.

"На практике есть большая проблема с зачислением стажа, — объясняет Максимов. — Во-первых, органы ПФУ, когда трудовые книжки были, из-за каких-то ошибок, недописок, штампов, печатей, что-то неправильно проставлено делали запрос, например, в органы России, Беларуси, получали информацию и что-то засчитывали. Эта проблема затягивалась на многие месяцы".

Из-за войны остановился документооборот между Украиной и РФ, и назначение пенсий тем, кто работал в РФ, усложнилось Фото: УНИАН

Ситуация осложнилась с началом войны. В РФ принят закон о денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, вступившего в силу с 01.01.2023, из которого также вышла Украина. Поэтому право на назначение пенсии в Украине потеряют:

граждане Украины, которые приобрели стаж в государствах-участниках СНГ;

военнослужащие, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств-участников СНГ;

сотрудники органов внутренних дел, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ.

Более 50% людей, имеющих стаж в странах СССР, имеют проблемы с назначением пенсий

"Со стажем [приобретенным в странах СССР] огромная проблема, потому что примерно 50-60% людей его не учитывают, а они не могут сделать запрос в Россию, не получают там никакого ответа, потому что консульские каналы связи не работают, министерства юстиции никак не взаимодействуют. В 30-40% случаях обращений документы составлены более-менее нормально, и органы ПФУ при определенных условиях идут навстречу", — констатирует юрист. Он добавляет: иногда люди вынуждены добиваться зачисления стажа через суды.

Война и пенсии: какие вопросы (не)решает проект закона №9453

В Раде зарегистрирован правительственный законопроект №9453, нацеленный на "урегулирование вопроса пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины, в связи с денонсацией соглашений по пенсионному обеспечению с государствами-участниками Содружества Независимых Государств".

В частности, этот проект закона предлагает:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ.

"Законопроект предусматривает, каким образом исчисляется стаж, если человек работал за границей, проходил военную службу за рубежом, каким образом включать эти периоды в трудовой стаж, как рассчитывать пенсии, и предусматривает определенные моменты по увеличению размера пенсии, то есть перерасчет. Но какого-то универсального механизма, каким образом действовать, если есть недостатки в трудовой книжке или каких-то документах, каким образом засчитывать эти периоды, этот документ не дает ответа по сути на главный вопрос", — отметил Николай Максимов.

Законопроект не решает вопрос, как действовать в случае допущения ошибок в документах, необходимых для выплаты пенсий, говорит юрист Фото: УНИАН

Авторы законопроекта также предлагают дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии, в частности, при следующих условиях:

временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплат;

лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

"Документом предусмотрена ежегодная идентификация пенсионеров, проживающих за пределами Украины для продолжения получения пенсий. Считаю, что принуждать лиц, как это было с жителями оккупированных территорий, определенный период проходить идентификацию, является унижением человеческого достоинства, с одной стороны, с другой — незаконными действиями по лишению лиц пенсий", — говорит юрист Ростислав Кравец.

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По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, определенный механизм идентификации пенсионеров действует и сейчас.

"Начисления на карту пенсионерам, которые получают деньги на пенсионные карты, прекращаются в случае неснятия наличных в Украине в течение более чем одного года, — говорит он. — То есть, если человек не снимает наличные за рубежом, не получает пенсию, она накапливается на почте и не выплачивается физически".

Авторы инициативы предлагают прекратить выплаты пенсий тем, кто не получал их на почте или в банке более 6 месяцев

Также проектом предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях. Это вполне уместная процедура, говорят в ЦЭС.

"Если человек должен подтверждать, что он и дальше является перемещенным лицом, то это логично. Потому что если он вернулся в место, откуда выехал, выплачивать ему как перемещенному лицу как-то нелогично", — отметил Вышлинский.