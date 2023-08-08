Пенсии в Украине: кому выгодно покупать страховой стаж и как это повлияет на выплаты

Для того, чтобы выйти на пенсию в Украине, нужно иметь за плечами как минимум 30-летний опыт работы, однако всегда можно докупить немного стажа.

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Для того, чтобы получать нормальную сумму пенсии в Украине вам необходим страховой стаж. Иногда случается, что его перед выходом на заслуженный отдых недостаточно, но всегда можно докупить. Выгодно ли это, пишут в ТСН.

На самом деле все будет зависеть от того, какой у вас стаж. Если по состоянию на 1 января 2023 года стаж составлял не менее 29 лет и 1 день, в то же время человек продолжают официально работать, то в конце года у человека есть право выйти на пенсию.

При наличии стажа более 20 лет, но менее 30, можно продолжить работать, или же оформить пенсию в 63 года. За стаж от 15 до 20 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.

При наличии до 15 лет стажа пенсия также выплачивается, но лишь после 65 лет и в минимальном размере.

Покупка страхового стажа: есть ли выгода

В 2023 года месяц страхового стажа стоит 2860 гривен. Соответственно, за календарный год придется заплатить уже 34320 гривен.

К примеру, если гражданам не хватает одного или двух лет стажа для выхода на заслуженный отдых, тогда в покупке есть смысл, ведь выйти на пенсию в 60 лет выгоднее, чем в 63.

Даже при минимальной пенсионной выплате в 2520 грн. за три года не работающий пенсионер получит более 90 тыс. грн. пенсии. А вот уже при необходимости покупки 3 и более лет стажа в этом нет никакого смысла, ведь "отбить" расходы не получится.

Ранее сообщалось, при каких условиях ПФУ может забрать у граждан выплаты. Государство может лишить граждан пенсии, если выплаты осуществлялись по фальшивым документам или получатель определенное время проживал за границей.