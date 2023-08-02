Пенсии в Украине: при каких условиях ПФУ может забрать у граждан выплаты

Государство может лишить граждан пенсии, если выплаты осуществлялись по фальшивым документам или получатель определенное время проживал за границей.

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В Черновицкой области Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выиграл суд и обязал вернуть переплаченную пенсию, выплаченную пенсионерке, которая умерла. Родственники женщины с опозданием подали свидетельство о смерти и получили "лишнюю пенсию". Об этом говорилось в решении Кицманского районного суда Черновицкой области от 18 июля 2023-го года.

Таким образом родственники умершей пенсионерки вовремя не предоставили свидетельство о смерти и получили переплаченную пенсию в размере 5699 гривен. ПФУ попросил вернуть переплаченные средства, однако не получил их.

"Истец считает, что спорные средства подлежат возврату согласно п.1 ч.1 ст. 1212, ст. 1282 ГК Украины, а следовательно просят исковые требования удовлетворить, взыскав с ответчика сумму излишне полученную пенсию в размере 5699,76 грн и судебный сбор в размере 2684 грн", — говорилось в решении суда.

Согласно ст. 1215 ГК Украины, безосновательно приобретенная гражданином пенсия не подлежит возврату, кроме двух случаев: если выплата является результатом счетной ошибки со стороны лица, проводившего выплату; в случае недобросовестности со стороны приобретателя.

Другие причины, по которым могут забрать пенсию:

ошибка в фамилии;

получение выплат по фальшивым документам;

временное проживание за границей;

смена места жительства;

неполучение пенсии в течение шести месяцев.

Напомним, пенсионеры после 80 лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок не достигает размера средней заработной платы, могут получить ежемесячную компенсационную выплату, размер которой составляет до 500 гривен.

Некоторые категории украинцев при достижении пенсионного или предпенсионного возраста могут выйти на пенсию в 50 лет, вместо установленных обычно 60 лет.