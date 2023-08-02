Пенсії в Україні: за яких умов ПФУ може забрати в громадян виплати

Держава може позбавити громадян пенсії, якщо виплати здійснювалися за фальшивими документами або отримувач певний час проживав за кордоном.

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У Чернівецькій області Пенсійний фонд України (ПФУ) виграв суд та зобов'язав повернути переплачену пенсію, яку виплатили пенсіонерці, що померла. Родичі жінки із запізненням подали свідоцтво по смерть та отримали "зайву пенсію". Про це йшлося у рішенні Кіцманського районного суду Чернівецької області від 18 липня 2023-го року.

Таким чином родичі померлої пенсіонерки вчасно не надали свідоцтво про смерть та отримали переплачену пенсію у розмірі 5699 гривень. ПФУ попросив повернути переплачені кошти, проте не отримав їх.

"Позивач вважає, що спірні кошти підлягають поверненню згідно з п.1 ч.1 ст. 1212, ст. 1282 ЦК України, а отже просять позовні вимоги задовольнити, стягнувши з відповідача суму зайво отриману пенсію в розмірі 5699,76 грн та судовий збір у розмірі 2684 грн", — йшлося в рішенні суду.

Згідно зі ст. 1215 ЦК України, безпідставно набута громадянином пенсія не підлягає поверненню, крім двох випадків: якщо виплата є результатом рахункової помилки з боку особи, яка проводила виплату; у разі недобросовісності з боку набувача.

Інші причини, через які можуть забрати пенсію:

помилка у прізвищі;

отримання виплат за фальшивими документами;

тимчасове проживання за кордоном;

зміна місця проживання;

не отримання пенсії протягом шести місяців.

Нагадаємо, пенсіонери після 80 років, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок не досягає розміру середньої заробітної плати, можуть отримати щомісячну компенсаційну виплату, розмір якої становить до 500 гривень.

Деякі категорії українців при досягненні пенсійного або передпенсійного віку можуть вийти на пенсію в 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років.