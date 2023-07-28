Пенсии в Украине: кто может получить ежемесячную прибавку в 500 гривен

Кроме компенсационных выплат, пенсионеры могут получить дополнительные доплаты, если пенсия не достигает 2600 гривен.

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Украинские пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок не достигает размера средней заработной платы, могут получить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в ответ на вопрос читательницы в Facebook.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 849 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем" с 1 марта 2021 г. гражданам, которым исполнилось 80 лет и более, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, предоставлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен в пределах указанного размера", — пояснили в ПФУ.

Таким образом ежемесячная доплата для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста после 1 марта 2021 года, устанавливается и выплачивается с даты достижения этого возраста. Однако пенсионеры, у которых после установления ежемесячной компенсационной выплаты размер пенсии с учетом повышений (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) и страхового стажа (20 лет для женщин и 25 для мужчин) пенсия не достигает 2600 гривен, могут получить доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, что учитывается при следующих перерасчетах пенсии.

Напомним, в ПФУ рассказали, что украинские дети могут оформить пенсию в случае потери кормильца. Это может произойти, если кормилец умер или его официально признать без вести пропавшим. Тогда как после лишения родительских прав лицо не освобождается от обязанности по уплате алиментов.

Некоторые украинцы, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, могут выйти на пенсию в 50 лет, вместо установленных обычно 60 лет.