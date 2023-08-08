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Экономика

Купить собственную пенсию: в ПФУ объяснили, как приобрести стаж для получения выплат

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Фото: Из открытых источников | Пенсия без стажа — разъяснение от Пенсионного фонда

Граждане, которым не хватает месяцев или лет стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, заключив договор с Пенсионным фондом.

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В Пенсионном фонде объяснили детали относительно покупки лет стажа для выхода на пенсию по возрасту. В частности, ответили на вопрос, есть ли какие-то ограничения в уплате добровольных страховых взносов. О деталях говорится в заметке на сайте ведомства.

О добровольных страховых взносах говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности, в статье 12 указано, что человек может самостоятельно вносить средства, чтобы присоединиться к системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Стаж для пенсии: как докупить

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, нужно на официальном месте работы платить страховые взносы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Деньги уплачиваются помесячно в размере не менее чем минимальный страховой взнос.

Бывают ситуации, когда человек работал не официально или за границей, и поэтому не имел возможности платить средства на будущую пенсию. В этом случае можно нужный стаж "докупить" — то есть оплатить добровольные страховые взносы.

Добровольные страховые взносы: какой размер и как оформить

Добровольные страховые взносы можно внести, заключив соответствующий договор с Пенсионным фондом. Размер взноса зависит от того, какой именно заключен договор:

  • договор, который заключается на период от 1 до 5 лет — взносы ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты в текущем году (в 2023 г. — это 1464 грн). При этом выйти на пенсию можно только после окончания действия соглашения;
  • договор на покупку сразу всего недостающего для выхода на пенсию по возрасту стажа (хоть на месяц) — взносы вдвое больше, чем по предыдущему типу соглашения, вносится сразу вся сумма и после этого можно выходить на пенсию. При расчете отталкиваются от ежемесячного взноса в размере 2928 грн (в 2023 г.). Годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн.

Страховой стаж для пенсии: есть ли ограничения

Законодатели предусмотрели, что для уплаты добровольных страховых взносов нет ограничений. В частности, докупить можно хоть весь страховой стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту. Также нет требования, чтобы приобретенный стаж был не больше половины необходимого для выхода на пенсию, — отметили в Пенсионном фонде.

Однако все же есть некоторые правила, указано в заметке ведомства:

  • платить взносы можно до выхода на пенсию;
  • покупать можно как месяц стажа, так и год.

Отметим, стаж для выхода на пенсию по возрасту в 2023 году для граждан 60-летнего возраста составляет 30 лет, для 63-летних — от 20 лет, для 65-летних — от 15 лет.

Напоминаем, в Пенсионном фонде объяснили, как выйти на пенсию по возрасту, если не хватает нескольких месяцев до страхового стажа, а человек не работает официально. Также пресс-служба ведомства опубликовала инструкцию, по которой на портале фонда можно оформить заявку на льготу по оплате коммунальных услуг.