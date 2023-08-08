Купити власну пенсію: у ПФУ пояснили, як придбати стаж для отримання виплат

Громадяни, яким не вистачає місяців чи років стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, уклавши договір з Пенсійним фондом.

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У Пенсійному фонді пояснили деталі щодо купівлі років стажу для виходу на пенсію за віком. Зокрема, відповіли на питання, чи є якісь обмеження в сплаті добровільних страхових внесків. Про деталі ідеться у дописі на сайті відомства.

Про добровільні страхові внески ідеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зокрема, у статті 12 вказано, що людина може самостійно вносити кошти, щоб долучитись до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Стаж для пенсії: як докупити

Щоб вийти на пенсію за віком, потрібно на офіційному місці роботи сплачувати страхові внески загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Гроші сплачуються помісячно у розмірі, не менш ніж мінімальний страховий внесок.

Бувають ситуації, коли людина працювала не офіційно або за кордоном, і тому не мала можливості сплачувати кошти на майбутню пенсію. У цьому випадку можна потрібний стаж "докупити" — тобто сплатити добровільні страхові внески.

Добровільні страхові внески: який розмір та як оформити

Добровільні страхові внески можна внести, уклавши відповідний договір з Пенсійним фондом. Розмір внеску залежить від того, який саме укладено договір:

договір, який укладається на період від 1 до 5 років — внески щомісячні у розмірі 22% від мінімальної зарплати у поточному році (у 2023 р. — це 1464 грн). Водночас вийти на пенсію можна лише після закінчення дії угоди;

договір на купівлю відразу усього стажу, якого бракує для виходу на пенсію за віком (хоч на місяць) — внески удвічі більші, ніж за попереднім типом угоди, вноситься відразу вся сума і після цього можна виходити на пенсію. Під час розрахунку відштовхуються від щомісячного внеску у розмірі 2928 грн (у 2023 р.). Річний внесок у 2023 році — 34 320 грн.

Страховий стаж для пенсії: чи є обмеження

Законотворці передбачили, що для сплати добровільних страхових внесків немає обмежень. Зокрема, докупити можна хоч весь страховий стаж, необхідний для отримання пенсії за віком. Також немає вимоги, щоб придбаний стаж був не більший за половину необхідного для виходу на пенсію, — наголосили у Пенсійному фонді.

Однак все-таки є деякі правила, вказано у дописі відомства:

сплачувати внески можна до виходу на пенсію;

купувати можна як місяць стажу, так і рік.

Зазначимо, стаж для виходу на пенсію за віком у 2023 році для громадян 60-річного віку складає 30 років, для 63-річних — від 20 років, для 65-річних — від 15 років.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді пояснили, як вийти на пенсію за віком, якщо не вистачає кількох місяців до страхового стажу, а людина не працює офіційно. Також пресслужба відомства опублікувала інструкцію, за якою на порталі фонду можна оформити заявку на пільгу з оплати комунальних послуг.