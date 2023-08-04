Як оформити пільгу на оплату комунальних послуг онлайн: пояснення ПФУ

Пенсійного фонд детально розповів та показав, які кроки потрібно зробити, щоб оформити пільгу, не виходячи з дому.

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У Пенсійному фонді опублікували алгоритм, за допомогою якого можна самостійно подати заявку на отримання пільги на оплату послуг ЖКГ. Про це ідеться у дописі пресслужби відомства.

Оформити пільгу можна на вебпорталі Пенсійного фонду — для цього потрібно виконати 9 кроків.

Як оформити пільгу на оплату послуг ЖКГ: алгоритм

Послідовність дій на сайті ПФ — з дев'яти кроків.

1. Спершу підготувати сканкопії усіх документів (виписку з акту МСЕК щодо групи інвалідності, висновок лікарсько-консультативної комісії відповідного зразка тощо).

2. Перейти на портал Пенсійного фонду та авторизуватись за допомогою електронного цифрового підпису.

3. На панелі зліва обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та погодитись на отримання інформації дистанційно.

Обрання виду послуг - портал РФ Фото: Пенсійний фонд

4. Обрати розділ для подання заяви. Зокрема, якщо пільговик вже є у Реєстрі, то потрібно обрати пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу" (перейти до п. 7), якщо ні — то обрати пункт "Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги" (перейти до п. 5).

Обрання виду виду заяви - портал РФ Фото: Пенсійний фонд

5. Зайшовши у пункт для внесення даних про заявника на пільгу ("Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги"), заповнити відповідні пункти анкети — ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код тощо.

6. Підвантажити скан-копії відповідних документів, погодитись на обробку персональних даних та сформувати заяву.

Підвантаження документів - портал РФ Фото: Пенсійний фонд

7. Перейти до пункту "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу" та заповнити заяву про надання пільги. При цьому вказуються паспортні дані, підстави для оформлення пільги, адреса та ін.

8. Вказати деталі щодо отримання послуг ЖКГ, інформацію щодо доходів та витрат, про жителів допомогосподарства.

9. Перевірити дані та сформувати заяву.

Налаштування інформації про помешкання - портал ПФ Фото: Пенсійний фонд

Які ще послуги можна отримати на порталі ПФ

Пресслужба перелічила додаткові можливості для громадян:

перерахувати раніше призначену пільгу;

змінити спосіб отримання пільги (змінити пошту на банк або навпаки);

припинити отримання пільги.

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