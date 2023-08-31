Справедливости здесь не место. Какие изменения ожидают пенсионную систему и вырастут ли выплаты

Пенсионное обеспечение в Украине далеко от идеала: большие выплаты получают те, кто относительно недавно вышел на заслуженный отдых, а индексация регулярно проводится для одних и очень редко — для других. Тем временем в Минсоце планируют до конца года доработать пенсионную реформу. Фокус поинтересовался у экспертов, в каких изменениях нуждается пенсионная система в Украине и что можно сделать для увеличения выплат.

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Пенсионная система в Украине продолжает быть так называемым "слабым звеном", когда большинство пенсионеров получает выплаты, не способные перекрыть расходы, да и проведение индексации, к сожалению, слабо влияет на увеличение пенсий. Недавно министр социальной политики Оксана Жолнович признала, что пенсии в стране не являются социально справедливыми, в частности, из-за нерабочей системы индексации.

"Действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте к средней заработной плате была неплохой. А сейчас с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно "отстает", и это несправедливо", — сказала Оксана Жолнович в интервью агентству "Укринформ".

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Также министр рассказала, что Минсоц работает над тем, "чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии, учитывая отработанный стаж и уплаченные взносы. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам". Реально ли сделать пенсии в Украине справедливыми и как именно возможно обеспечить достаточный уровень ежемесячных выплат.

Формула раздора: что не так с вычислением пенсии в Украине

Сегодня пенсии в Украине рассчитываются по следующей формуле:

размер средней зарплаты Х на индивидуальный коэффициент зарплаты Х на коэффициент страхового стажа.

"Средняя зарплата — это средняя зарплата по Украине, с которой уплачиваются страховые взносы за три года, предшествующих дате выхода на пенсию. Индивидуальный коэффициент зарплаты — это соотношение между зарплатой человека за каждый месяц и средней зарплатой по Украине за этот же период. Он рассчитывается за все годы стажа. Заработная плата для исчисления пенсии с 1.07.2000 г. по 30.09.2021 г. учитывается на основании данных, содержащихся в системе персонифицированного учета, которые ведутся Пенсионным фондом Украины. Коэффициент страхового стажа — это количество месяцев страхового стажа умножить на 1% и делить на 12", — пояснил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

При назначении пенсии учитывают среднюю заработную плату, зарплату лица и стаж Фото: УНИАН

Поскольку зарплаты в Украине постепенно увеличиваются, то получается, что чем раньше человек вышел на пенсию, тем меньше у него размер пенсии .

"Такой подход является несправедливым, — уверен Хмелевский. — Почему пенсионер, который вышел на пенсию 10 лет назад, получает пенсию меньше, чем тот, кто вышел на пенсию в текущем году?".

Из-за того, что зарплаты в Украине увеличиваются, те, кто раньше вышел на пенсию, получает меньшие выплаты, по сравнению с теми, кто ушел на заслуженный отдых недавно

Если человек получал заработную плату на уровне средней по Украине и накопил 35 лет стажа, то размер его пенсии по формуле составит всего 35% от размера его зарплаты. На размер нынешних пенсий повлияло снижение в 2017-м коэффициента стажа с 1,35 до 1. Его применяют при назначении всех пенсий, начиная с 1 января 2018 года. Такой пересмотр был ошибкой, считает Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова.

"У нас был коэффициент 1,35, а теперь 1. Поэтому пенсия стала ниже. Очевидно, это было сделано потому, что денег в бюджете [для дотаций ПФУ] нет", — говорит она.

Пенсии в Украине существенно упали после снижения коэффициента стажа с 1,35 до 1 Фото: УНИАН

По мнению экономистов, коэффициент стажа стоило бы увеличить до 1,5% за каждый год, а в коэффициенте зарплаты учитывать соотношение заработка не к средней зарплате по стране, а к минималке.

"Если такое соотношение составляло в среднем 1,5, то дальше, используя установленную минимальную зарплату на текущий год и этот коэффициент, можно было бы рассчитывать пенсию на каждый год. Например, если в этом году минимальная зарплата составляет 6700 грн, а значение коэффициента 1,5, то база для расчета пенсии составила бы 10050 грн. Далее, умножив это значение на коэффициент страхового стажа, можно было бы определить размер пенсии", — пояснил Хмелевский.

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Таким образом, пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше, могли бы получать выплату на уровне с теми, которые вышли на пенсию позже, а индексация осуществлялась бы автоматически по мере роста минимальной зарплаты, убежден эксперт.

Цены растут быстрее, чем пенсии: что не так с индексацией

В Украине ежегодно проводится индексация пенсий. Ее цель — защитить выплаты от обесценивания из-за инфляции. В течение года может быть несколько таких индексаций. Однако проводятся они не равномерно всем категориям пенсионеров. Поэтому одни категории регулярно подпадают под индексацию, другие нет. Это объясняется тем, что пенсионная система Украины достаточно сложная и запутанная, говорят специалисты.

Так, в 2023 году впервые были проиндексированы самые низкие пенсии, которые под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (который растет более медленными темпами, чем индексация). В рамках мартовской индексации для 5,2 млн пенсионеров повышение пенсии произошло через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

Индексация пенсий в Украине проводится неравномерно и она часто не покрывает инфляцию, говорят специалисты Фото: Getty Images

"На самом деле на 19,7% был увеличен размер зарплаты для расчета пенсий, а не сами пенсии. Реальный рост пенсий оказался значительно ниже индекса инфляции. В результате индексации пенсии увеличились от 100 до 1500 грн. Очевидно, что такое неравномерное увеличение пенсий вызвало немало нареканий. Оно еще сильнее увеличило разницу между пенсиями", — отмечает Александр Хмелевский.

В апреле этого года провели автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом большего трудового стажа. Так, пенсионные выплаты военным пенсионерам и ликвидаторам Чернобыльской катастрофы выросли на более чем тысячу гривен. С 1-го июля проиндексировали пенсии ученым, госслужащим и работникам органов местного самоуправления.

Сейчас если человек имеет 30-35 лет стажа, то 40% от его среднего заработка должен получать и на пенсии.

Эксперты имеют вопросы к такой индексации. "Пенсии должны индексироваться в соответствии с индексом инфляции. Причем именно пенсии, а не зарплаты, которые берутся в расчет. Также индексация пенсий должна охватывать все категории пенсионеров", — резюмировал Хмелевский.

Обязательные пенсионные накопления: нужно ли ввести пенсионную реформу

В том же интервью министр соцполитики Жолнович рассказала, что правительство намерено ввести второй уровень пенсионной системы — обязательное пенсионное накопление. По словам Оксаны Жолнович, реформа позволит увеличить процент от заработка, который человек будет получать на заслуженном отдыхе.

"Если говорить о солидарной пенсии, — говорит министр, — она должна покрывать определенный процент заработка, который человек получал в течение жизни, для поддержания того уровня, к которому этот человек привык. Во всех странах этот уровень покрытия измеряется в процентах. Это стандарт. Если ты проработал 30-35 лет, то 40% от твоего среднего уровня заработка должен получать и на пенсии. Мы сейчас прорабатываем даже больший процент, чтобы солидарная и накопительная части превышали 40% заработка".

Внедрение обязательных накопительных пенсий позволит увеличить процент от зарплаты, которую человек будет получать на пенсии Фото: Getty Images

В парламенте в апреле этого года зарегистрировали законопроект № 9212 о накопительном пенсионном обеспечении. Документ фактически является третьей попыткой создать законодательную рамку для внедрения второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих до достижения ими 55-летия и обязательную уплату работодателями взносов в пользу таких наемных работников.

Согласно законопроекту, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работника — в первый год внедрения;

1,5% — в следующий;

2% — в третий год.

Согласно документу, государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета.

"Мы не хотим увеличить нагрузку ни на работника, ни на работодателя, вводя обязательные накопления. Поэтому на начальном этапе государство часть бремени возьмет на себя. Еще очень важно упростить процесс администрирования. А также разработать надежные механизмы инвестирования, чтобы эти деньги работали, чтобы они не были потеряны. Поэтому, пенсионную реформу мы очень скрупулезно просчитываем. Но уверена, что уже к концу года выйдем с конкретным результатом", — отметила Оксана Жолнович.

Согласно проекту закона №9212, расходы государственного бюджета в первый год введения накопительной пенсионной системы составят 30,8 млрд грн. Впрочем, эти деньги найти реально, предполагают специалисты.

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"Государство несет часть нагрузки пенсионной системы, потому что ПФУ дотационный. Сейчас ситуация, возможно, несколько улучшилась, потому что увеличились поступления от зарплат военнослужащих. От них идут хорошие отчисления ЕСВ, который пополняет ПФУ", — отметил финансовый эксперт Ярослав Жалило.

"Законопроект надо голосовать — или принимать, или отклонять, — говорит Татьяна Сальникова, советник Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, — Надо запускать пенсионные накопления, потому что без них людей (которые выехали за границу во время войны в Украине, — Фокус) мы не вернем".

Из-за лучшей пенсионной перспективы за рубежом, украинцы могут не захотеть вернуться домой, предостерегают эксперты Фото: Pexels

По ее словам, украинцы, которые из-за войны выезжают за границу, выбирают страну пребывания, учитывая тамошнее пенсионное обеспечение.

"Канада предлагает через пять лет работы в стране государственную пенсию и с первого дня работы — пенсионные накопления от работодателя. Почему же это уже не сделать у нас? Великобритания с первого дня предлагает пенсионные накопления, иногда по несколько программ. Например, обязательные пенсионные накопления от работодателя и дополнительные", — рассказала Сальникова.

Однако не все эксперты считают, что пенсионную реформу стоит внедрять уже сейчас. В частности, из-за отсутствия фондового рынка, куда можно было бы вкладывать деньги украинцев, которые не пойдут в ПФУ, чтобы уберечь накопления от обесценивания.

Введение обязательных накопительных пенсий поможет вернуть украинцев, которые выехали за границу из-за войны, говорят специалисты

"Накопительные пенсии если вводить, эти деньги надо куда-то инвестировать, а экономика стоит, — говорит Пищулина. — Если перераспределять деньги в рамках отчислений, которые есть на сегодня, то ПФУ можно закрывать и финансировать пенсию прямо из бюджета".

"У нас нет фондового рынка, некуда вкладывать деньги. А мы должны людям, которых заставим вкладывать деньги на второй уровень (пенсионной системы), гарантировать безопасность этих денег", — отметила Александра Бетлий, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

Улучшить или все же реформировать. В каких изменениях нуждается пенсионная система в Украине

Альтернативой введению обязательного накопительного уровня может быть повышение ЕСВ, говорят эксперты.

"У нас ПФУ какое-то время был профицитным, пока его не начали реформировать (с 2016-го ставку ЕСВ снизили — Фокус), — рассказывает Ольга Пищулина. — Тогда резко сократились поступления от ЕСВ, появились проблемы, вдобавок к старению населения и прочим... Это аргументировалось тем, что у нас все в тени, большие налоги на зарплату. Но это манипуляция. И на тот период мы находились в средней шкале, у нас были не самые большие социальные отчисления, по сравнению со странами Западной Европы. Сейчас у нас самые маленькие".

Альтернативой пенсионной реформе может быть разве что повышение ЕСВ или усиление контроля за уплатой этих взносов Фото: Слово и Дело

По мнению Александры Бетлий, стоит навести порядок с солидарной системой, повысить финансовую грамотность населения и увеличить контроль за работодателями. Именно так можно улучшить ситуацию с пенсиями украинцев.

"Многие люди не застрахованы, они работают в теневую, на минимальной зарплате, а все остальное получают в конверте. Здесь, как по мне, есть пространство для работы. Повышение ставки ЕСВ — не выход, это еще больше загоняет в тень. Но нужно поощрять официальную занятость", — убеждена Бетлий.

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Впрочем, ничто не мешает государству совершенствовать солидарную и разрабатывать и постепенно вводить обязательную накопительную систему.

"Политически важно запустить процесс. На становление накопительной пенсионной системы в странах Центрально-Восточной Европы ушло несколько десятилетий. Та же Польша лет 20 шла к тому", — подчеркнул Ярослав Жалило.