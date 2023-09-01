Когда учился в университете: украинцам рассказали, засчитают ли в стаж годы обучения

В Украине страховой стаж состоит из различных периодов работы, службы, а также времени обучения. Но, согласно законодательству, существуют определенные условия того, чтобы образовательный период повлиял на страховой стаж и, соответственно, на пенсию в будущем

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В Украине страховой стаж напрямую влияет на размер будущей пенсии. То есть чем больше страховой стаж — тем выше буду выплаты. Но иногда возникают ситуации, что перед выходом на заслуженный отдых страхового стажа недостаточно. В издании "На пенсии" рассказали, как засчитать в стаж период обучения в университете.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству в стаж до 2004 года засчитываются периоды обучения на дневной форме в:

ВУЗах;

профучилищах;,

учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовки кадров;

аспирантуре;

докторантуре;

клинической ординатуре.

При этом если учеба происходила после 1 января 2004, тогда этот период он стаж засчитан не будет.

"Обучение до 2004 года подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения", — сказано в публикации.

Важно

Пенсии в Украине: засчитают ли в страховой стаж неполный месяц работы

Чтобы подтвердить, что вы действительно проходили обучение в конкретный период, необходимы справки, в которых указывается продолжительность обучения в соответствующие годы. Также в документах должна быть информация о том, когда именно был закончен полный учебный период или отдельные его этапы.

Основным документом, подтверждающим стаж, является диплом.

"Именно поэтому, если речь идет об обучении, то в Пенсионном фонде, прежде всего, смотрят на диплом, дату его выдачи или дату защиты диплома", – говорится в сообщении.

При важно помнить, что в стаж также не посчитают период отпуска после обучения.

Ранее стало известно, почему ПФУ может лишить граждан пенсионных выплат. Так, государство может отменить пенсии, если выплаты гражданам осуществлялись на основании фальшивых документов или получатель определенное время проживал за границей.

Также напомним, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом.