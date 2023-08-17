Пенсии в Украине: засчитают ли в страховой стаж неполный месяц работы

В Пенсионном фонде предупредили, какое условие нужно выполнить, чтобы неполный месяц работы был засчитан в трудовой стаж гражданина.

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Украинцам в 2023 году продолжают исправно выплачивать пенсии. Тем временем в Пенсионном фонде объяснили, что назначение выплат определяется с учетом страхового стажа гражданина. При этом в полный стаж могут засчитать и неполный месяц работы.

Так, согласно 3 части статьи 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" страховой стаж в Украине исчисляется в месяцах.

"Неполный месяц работы засчитывается в страховой стаж как полный при условии, что сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов не меньше минимального страхового взноса", – говорится в сообщении.

То есть, например, чтобы июль 2023 года был зачислен в страховой стаж как полный, за гражданина нужно уплатить страховой взнос, размер которого — 22% от минимальной зарплаты: 6700 х 22% = 1474 гривен.

Если сотрудник работал, например, 20 рабочих дней, но зарплату начислили в размере 6700 гривен, то страховой стаж будет засчитан полный месяц.

Отмечается, что следить за начислением стажа можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это необходимо для того, чтобы выходя на пенсию человек не обнаружил, что из 30 лет трудового стажа государству известно, например, только о девяти.

Пенсии в Украине: сколько лет стажа необходимо в 2023 году

В этом году для выхода на пенсию действуют старые правила. То есть в 60 лет выйти на заслуженный отдых могут украинцы, которые имеют за плечами не менее 30 лет стажа. 63-летним украинцам необходимо уже не менее 20 лет стажа, а вот 65-летним — не менее 15.

Граждане, которым до 65 лет не удалось накопить хотя бы 15-летний стаж работы, будут получать специальную соцпомощь от государства, размер которой формируется на уровне прожиточного минимума.

Напомним, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту, могут его докупить, если заключат договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Взносы есть ежемесячные в размере 22% от минимальной зарплаты (в 2023 году — это 1 474 грн), и разовые (годовой взнос в 2023 году — 34 320 грн).