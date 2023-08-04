Начисление стажа в 2023 году: почему украинцы не могут вовремя выйти на пенсию

Низкий уровень пенсий в Украине обусловлен критическим отношением количества пенсионеров к числу трудоспособных граждан.

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Многие граждане, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с проблемой невозможности уйти на пенсию в 60 лет из-за недостаточного страхового стажа, необходимого для начисления выплат. Чтобы понять, когда возможно выйти на пенсию, важно первоначально определить общее количество отработанных лет. Об этом пишет "24 канал".

Почему украинцы не могут выйти на пенсию

Значительная часть пенсионеров сталкивается с проблемой недостатка стажа, что мешает им выйти на заслуженный отдых. Например, в текущем году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь как минимум 30 лет официально подтвержденного стажа.

Отметим, что в 2024 году этот минимальный показатель будет составлять уже 31 год, а в 2028 году эксперты прогнозируют его увеличение до 35 лет. Если к моменту достижения 60 лет у вас нет необходимого стажа, то выход на пенсию возможен лишь в 63 или 65 лет.

Когда вы можно выйти на пенсию

Количество отработанных лет прямо влияет на возможность выхода на пенсию. Если бы вы хотели выйти на пенсию в 60 лет, то для разных лет это представляется следующим образом:

в 2023 году необходимо минимум 30 лет стажа;

в 2024 году — 31 год;

в 2025 году — 32 года;

в 2026 году — 33 года;

в 2027 году — 34 года;

в 2028 году — 35 лет.

Уход на заслуженный отдых в возрасте 63 лет:

в 2023 году минимальный стаж составляет от 20 до 30 лет;

в 2024 году — от 21 до 31 года;

в 2025 году — от 22 до 32 лет;

в 2026 году — от 23 до 33 лет;

в 2027 году — от 24 до 34 лет;

в 2028 году — от 25 до 35 лет.

Получение пенсии в 65 лет:

в 2023 году минимум стажа составляет от 15 до 30 лет;

в 2024 году — от 15 до 31 года;

в 2025 году — от 15 до 32 лет;

в 2026 году — от 15 до 33 лет;

в 2027 году — от 15 до 34 лет;

в 2028 году — от 15 до 35 лет.

Таким образом, чем позже вы решите выйти на пенсию, тем меньше лет стажа потребуется от вас согласно требованиям государства.

Какие сейчас пенсии в Украине

В марте была произведена индексация пенсий для некоторых категорий населения. Теперь размер минимальной пенсии для этих людей составляет 2 520 гривен, а не 2 100 гривен.

В июле также были повышены выплаты для общественных деятелей, ученых, депутатов и органов местного самоуправления. В августе ожидаются дополнительные надбавки для определенных категорий пенсионеров, которые имеют особые заслуги перед государством.

Заметим, список пенсионеров, которые гарантированно получат августовскую надбавку, можно просмотреть, перейдя по соответствующей ссылке.

По статистике ПФУ, пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:

1 227,8 гривен — 0,6% пенсионеров;

от 2 001 до 3 000 гривен — 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен — 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен — 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен — 23,2%;

свыше 10 000 гривен — 10,4%.

Такой низкий уровень пенсий связан с критическим соотношением количества пенсионеров к числу работающих граждан. Однако ситуация может улучшиться в будущем, при стабилизации демографической и экономической ситуации в стране и возвращении большего числа украинцев из-за границы.

Напомним, Фокус писал о том, что изменилось для украинских пенсионеров с 1 августа.

Также напомним, что в Кабмине рассказали, как получить надбавку к пенсии в виде дополнительных выплат от ООН.