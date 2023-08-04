Нарахування стажу у 2023 році: чому українці не можуть вчасно вийти на пенсію

Низький рівень пенсій в Україні зумовлений критичним відношенням кількості пенсіонерів до кількості працездатних громадян.

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Багато громадян, які досягли пенсійного віку, стикаються з проблемою неможливості піти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж, необхідний для нарахування виплат. Щоб зрозуміти, коли можливо вийти на пенсію, важливо спочатку визначити загальну кількість відпрацьованих років. Про це пише "24 канал".

Чому українці не можуть вийти на пенсію

Значна частина пенсіонерів стикається з проблемою нестачі стажу, що заважає їм вийти на заслужений відпочинок. Наприклад, у поточному році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати щонайменше 30 років офіційно підтвердженого стажу.

Зазначимо, що 2024 року цей мінімальний показник становитиме вже 31 рік, а 2028 року експерти прогнозують його збільшення до 35 років. Якщо до моменту досягнення 60 років у вас немає необхідного стажу, то вихід на пенсію можливий лише в 63 або 65 років.

Коли можна вийти на пенсію

Кількість відпрацьованих років прямо впливає на можливість виходу на пенсію. Якби ви хотіли вийти на пенсію в 60 років, то для різних років це виглядає так:

у 2023 році необхідно мінімум 30 років стажу;

у 2024 році — 31 рік;

у 2025 році — 32 роки;

у 2026 році — 33 роки;

у 2027 році — 34 роки;

у 2028 році — 35 років.

Вихід на заслужений відпочинок у віці 63 років:

у 2023 році мінімальний стаж становить від 20 до 30 років;

у 2024 році — від 21 до 31 року;

у 2025 році — від 22 до 32 років;

у 2026 році — від 23 до 33 років;

у 2027 році — від 24 до 34 років;

у 2028 році — від 25 до 35 років.

Отримання пенсії в 65 років:

у 2023 році мінімум стажу становить від 15 до 30 років;

у 2024 році — від 15 до 31 року;

у 2025 році — від 15 до 32 років;

у 2026 році — від 15 до 33 років;

у 2027 році — від 15 до 34 років;

у 2028 році — від 15 до 35 років.

Таким чином, що пізніше ви вирішите вийти на пенсію, то менше років стажу знадобиться від вас згідно з вимогами держави.

Які зараз пенсії в Україні

У березні була проведена індексація пенсій для деяких категорій населення. Тепер розмір мінімальної пенсії для цих людей становить 2 520 гривень, а не 2 100 гривень.

У липні також підвищили виплати для громадських діячів, науковців, депутатів та органів місцевого самоврядування. У серпні очікуються додаткові надбавки для певних категорій пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою.

Зауважимо, список пенсіонерів, які гарантовано отримають серпневу надбавку, можна переглянути, перейшовши за відповідним посиланням.

За статистикою ПФУ, пенсіонери в Україні отримують такі виплати:

1 227,8 гривень — 0,6% пенсіонерів;

від 2 001 до 3 000 гривень — 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень — 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень — 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 23,2%;

понад 10 000 гривень — 10,4%.

Такий низький рівень пенсій пов'язаний із критичним співвідношенням кількості пенсіонерів до кількості громадян, які працюють. Однак ситуація може покращитися в майбутньому, у разі стабілізації демографічної та економічної ситуації в країні та повернення більшої кількості українців з-за кордону.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що змінилося для українських пенсіонерів з 1 серпня.

Також нагадаємо, що в Кабміні розповіли, як отримати надбавку до пенсії у вигляді додаткових виплат від ООН.