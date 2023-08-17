Пенсії в Україні: чи зарахують до страхового стажу неповний місяць роботи

У Пенсійному фонді попередили, яку умову потрібно виконати, щоб неповний місяць роботи було зараховано до трудового стажу громадянина.

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Українцям у 2023 році продовжують справно виплачувати пенсії. Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, що призначення виплат визначається з урахуванням страхового стажу громадянина. Водночас до повного стажу можуть зарахувати і неповний місяць роботи.

Так, згідно з 3 частиною статті 24 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страховий стаж в Україні обчислюється в місяцях.

"Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків не менша за мінімальний страховий внесок", — ідеться в повідомленні.

Тобто, наприклад, щоб липень 2023 року був зарахований до страхового стажу як повний, за громадянина потрібно сплатити страховий внесок, розмір якого — 22% від мінімальної зарплати: 6700 х 22% = 1474 гривень.

Якщо співробітник працював, наприклад, 20 робочих днів, але зарплату нарахували в розмірі 6700 гривень, то страховий стаж буде зарахований повний місяць.

Зазначається, що стежити за нарахуванням стажу можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це необхідно для того, щоб, виходячи на пенсію, людина не виявила, що з 30 років трудового стажу державі відомо, наприклад, тільки про дев'ять.

Пенсії в Україні: скільки років стажу необхідно у 2023 році

Цього року для виходу на пенсію діють старі правила. Тобто у 60 років вийти на заслужений відпочинок можуть українці, які мають за плечима не менше 30 років стажу. 63-річним українцям необхідно вже щонайменше 20 років стажу, а от 65-річним — щонайменше 15.

Громадяни, яким до 65 років не вдалося накопичити хоча б 15-річний стаж роботи, отримуватимуть спеціальну соцдопомогу від держави, розмір якої формується на рівні прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом України (ПФУ). Внески є щомісячні в розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 році — це 1 474 грн), і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).